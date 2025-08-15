¿Por qué es tan vulnerable a los incendios la línea de alta velocidad Madrid-Galicia?
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El corredor ferroviario entre Zamora y Ourense es una de las zonas de riesgo identificadas por el ADIF. Los tres cortes de circulación de esta semana recuerdan las continuas suspensiones de la línea en el verano del 2022. El trazado atraviesa una amplia zona castigada históricamente por el fuego15 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Aunque desde hace tiempo hay amplios estudios sobre el efecto del cambio climático sobre las infraestructuras y la movilidad, la dana que arrasó el sur de Valencia dejó patente la fragilidad de los sistemas de