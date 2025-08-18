La circulación de trenes entre Madrid y Galicia sigue suspendida por los incendios

Estación de tren de Ourense, el fin de semana, colapsada por las cancelaciones ALEJANDRO CAMBA

La circulación en la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia continúa suspendida por los incendios forestales que asolan el noroeste peninsular, ha actualizado en la mañana de este lunes el gestor ferroviario Adif.

Los numerosos incendios activos y las altas temperaturas en las provincias de León, Zamora y Ourense impiden operar el servicio ferroviario con seguridad desde el pasado martes y tres líneas más de la red convencional ferroviaria también se encuentran interrumpidas.

El gestor ferroviario ha explicado en una publicación en sus redes sociales que la línea entre León y Monforte de Lemos continúa cortada entre los tramos de Vilamartín de Valdeorras, en Ourense, y Montefurado, en Lugo.

Asimismo, la línea entre Zamora y Sanabria sigue interrumpida en los tramos entre las localidades zamoranas de Carbajales de Alba y Sarracín de Aliste, mientras que también existe un tramo cortado entre Guardo (Palencia) y Puente Almuhey (León), en la línea de ancho métrico Palencia-León.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró este domingo que la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad seguiría interrumpida durante este lunes, día 18. «El panorama no cambia a mejor. Mañana tampoco tendremos servicio en la LAV Madrid-Galicia», ha publicado Puente en X poco antes de la medianoche del domingo.

Previamente, Adif había informado en la misma red social que los trenes estarán suspendidos al menos hasta mediodía de este lunes.