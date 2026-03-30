Alfonso Basterra, a punto de salir de la cárcel para disfrutar de su primer permiso

Alfonso Basterra, detrás de Rosario Porto, durante el juicio por el crimen de Asunta. XOÁN A. SOLER

Alfonso Basterra podría salir en las próximas horas de la prisión de Topas, en Salamanca, para disfrutar de un permiso. La Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca estimó el recurso que Basterra, condenado a 18 años de cárcel por matar a su hija Asunta en el 2013, interpuso contra la decisión de Instituciones Penitenciarias de denegarle el primer permiso ordinario que había solicitado. De todas formas, Basterra no podrá disfrutar de la salida de prisión hasta que la resolución judicial sea firme, ya que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Salamanca, señalan fuentes del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia consultadas por Europa Press. La decisión del magistrado cobrará firmeza, y por tanto, el preso podrá realizar esa salida autorizada solo si ninguna parte recurre la resolución o, si, en el caso de ser recurrida, la Audiencia de Salamanca la confirma.

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Alfonso Basterra fue condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta, de 12 años, cometido en septiembre del 2013 en Santiago, cuya desaparición y hallazgo posterior del cadáver suscitó gran interés público. Tras la condena, fue encarcelado en el centro de Teixeiro, si bien posteriormente pidió el traslado a la cárcel de Topas, en Salamanca, donde permanece recluido desde febrero del 2025. El cambio se produjo a petición del propio Basterra después de ser autorizado por la junta de tratamiento del penal y con la autorización de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Alfonso Basterra fue condenado por la Audiencia Provincial de A Coruña a 18 años de prisión por asesinato. A la misma pena fue condenada la madre de la menor, Rosario Porto, que años después, en el 2020, se quitó la vida en la prisión de Brieva. Las condenas fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia primero y, posteriormente, por el Tribunal Supremo.

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Hace unas semanas trascendió la publicación de la primera novela de Basterra, titulada Cito, de la mano de Ediciones Vitruvio, y que dedica a la niña. La novela fue escrita por Basterra desde la prisión de Teixeiro, y en ella se cuenta «una historia de amor y desamor», a través de un médico de un pueblo situado en Castilla y León, ambientada en el rural en los años cuarenta, «pero con una visión mágica». La editorial también ha informado de que Basterra «continúa escribiendo una segunda parte, y dejando que la literatura le ayude en su día a día».