Todo Ourense, en alerta por la ola incendiaria

El incendio en el Macizo Central ourensano dejó un pequeño cementerio en medio del terreno calcinado. Santi M. Amil

Los incendios no dan tregua en la provincia de Ourense. Todo lo contrario, se recrudecen. Después de un lunes negro, la ola incendiaria ha ido en aumento con tantos frentes abiertos a lo largo del territorio ourensano que la Xunta optó por decretar el nivel 2 de emergencia en toda la provincia. El Macizo Central continúa siendo el eje de esta ola incendiaria. El fuego de Chandrexa de Queixa está lejos de ser controlado, toda vez que se encuentra en una zona de difícil acceso para los medios de extinción.

A primera hora de la mañana, el Gobierno central desplegaba a la Unidad de Emergencia Militar (UME) para ayudar en las tareas. Según el último parte oficial, la superficie quemada asciende ya a más de 4.000 hectáreas. En diferentes momentos de la jornada, las llamas se acercaron a los núcleos rurales de Requeixo, Vilar y Zamorela. Es el más grande en lo que va de verano en Galicia y suma más superficie afectada que todos los se produjeron en la comunidad gallega en el 2024. También en Chandrexa de Queixa se declaró este martes un incendio en el núcleo de Parafita que ha calcinado 400 hectáreas.

«Ardéronnos os pastos e nunca chegara tan preto das casas» UXÍA CARRERA

Otro punto de preocupación para los servicios de extinción se encuentra en Maceda. Los incendios se ceban desde el fin de semana con este municipio. Los últimos se han extendido por la sierra y han dejado en una zona delicada a los vecinos de Calveliño y Santiso. Van más de 1.200 hectáreas quemadas. De madrugada, en plena faena de coordinación ardió un vehículo de la Consellería do Medio Rural, cercado por las llamas. Ninguno de los ocupantes sufrió daños físicos, pero un cambio de viento les obligó a abandonar el coche. Uno de los ocupantes era la alcaldesa. «Cambiou o vento nun momento e vímonos rodeados polas lapas. Estábamos traballando nun cortalume e ao final non saíu ben. Por sorte so foron danos materiais porque puidemos saír correndo», señaló Uxía Oviedo.

Los medios tuvieron que afanarse por toda la provincia. Efectivos y medios materiales de los parques de bomberos de San Cibrao das Viñas, Xinzo, Verín, Valdeorras y O Carballiño, con el apoyo de la UME llegada desde León, están desplegados en todos los puntos con incendios activos. Están interviniendo en media docena de casos en toda la provincia. En total en Galicia, sumados otros incendios en las provincias de Pontevedra y Lugo, se cuentan casi una decena de fuegos que en un par de jornadas se han llevado por delante unas 5.600 hectáreas.

Desplazado al centro de coordinación de los incendios en Ourense, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reconoció que la situación es «complicada», dejando a la provincia en un escenario «máis comprometido e difícil» que otros territorios del país con incendios. Lamentó que «a meteoroloxía non axuda» debido a las altas temperaturas y las rachas de viento, y envió un mensaje a los autores de los fuegos que afectan a Galicia, «moitísimos deles provocados». «Perseguirémolos ata o final e intentaremos dar con todos os que están provocando incendios», advirtió.

Tres brigadistas heridos

La jornada dejó tres brigadistas heridos. En Oímbra, el fuego, descontrolado por momentos, les sorprendió mientras trabajaban en la zona, y que tuvieron que refugiarse para evitar ser engullidos por las llamas. Tras minutos de angustia fueron localizados con diversas quemaduras, uno de ellos semiinconsciente, y trasladados por el 061 a un centro sanitario para su recuperación. Fuentes de Medio Rural indican que no corren peligro. También tuvo que ser atendido otro brigadista, en este caso en Maceda, que sufrió un accidente mientras conducía una motobomba. Sufrió heridas en una pierna.

Portugal vuelve a arder: más de 60.000 hectáreas en solo un mes Brais Suárez

Al mediodía, pocos minutos después de que la Xunta declarase el nivel 2 de alerta en la provincia, un fuego en las proximidades de la vía férrea entre Ourense y Taboadela obligaba a suspender la circulación de la línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid. Estuvo interrumpida durante cinco horas, entre las tres y las ocho de la tarde. En la estación de Ourense se vivieron momentos de gran confusión y decenas de viajeros esperaban noticias ante la suspensión del servicio ferroviario de la alta velocidad. Tras el anuncio de los cortes de trenes por los múltiples fuegos activos, cientos de pasajeros en la estación de Ourense se vieron afectados. Cinco trenes se cancelaron, deteniendo la circulación de estos y retornando a los viajeros en autobús de vuelta a la estación de origen.

Varios desalojos

En la parroquia de Seixalbo, en la ciudad de Ourense, muy próxima a las vías del tren, fue necesario el desalojo de los vecinos de algunas viviendas debido al fuerte humo. También se desalojó a vecinos en Ponte Noalla (San Cibrao das Viñas).

No fueron los únicos afectados. Hasta 56 personas dependientes fueron evacuadas de la residencia de mayores de San Martiño de A Mezquita como precaución por la cercanía al centro de las llamas del incendio activo en el municipio ourensano. Fueron recolocados en su mayoría al centro residencial de Arnoia, también de la Fundación San Rosendo, la misma que gestiona la de A Mezquita.

Además, como medida preventiva, también se decidió confinar a un grupo de niños que disfrutaban de un campamento de verano en la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda.

El fuego también obligó a cortar durante horas algunas vías de comunicación. Es el caso de la autovía A-52, donde la circulación tuvo que ser interrumpida en 30 kilómetros por la proximidad del incendio de A Mezquita.

No fue la única carretera afectada. La AG-53 y la N-525 tuvieron que cerrarse al tráfico en algunos tramos debido a un incendio que ha calcinado 170 hectáreas en Dozón y obligó a activar la situación 2 por la proximidad del fuego a las casas. Ese nivel de alerta también se decretó en Samos (Lugo), donde las llamas ya arrasaron unas 200 hectáreas según las últimas estimaciones. Este último incendio quedó estabilizado pasadas las 23.30 horas.

Detenida una mujer como presunta autora de cinco incendios en Muxía

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Corcubión ha procedido a la investigación de una vecina de Frixe (Muxía), de 63 años de edad, como presunta autora de un delito de incendios forestales. La investigación se inició ayer a raíz de un aviso por un incendio en la parroquia de Frixe, donde se produjeron varios fuegos en los últimos días, con mucha implicación vecinal para sofocarlos.

La información inicial apuntaba a una mujer sospechosa de ser la autora de otros incendios ocurridos recientemente en la zona. En el lugar de los hechos, los agentes tomaron declaración a varios testigos, algunos de los cuales manifestaron haber visto a la investigada en las inmediaciones del incendio, incluso saliendo de la masa forestal a escasos metros del lugar donde se originó el fuego.

Uno de los testigos aportó una fotografía de la sospechosa. Tras una conversación con la investigada, se detectaron numerosas contradicciones en su relato, por lo que fue trasladada al cuartel de Corcubión en calidad de investigada por un presunto delito de incendios forestales.

Las manifestaciones de la investigada permitieron esclarecer un total de cinco incendios forestales ocurridos en la misma localidad los días 3, 5, 9 y 11 de este mes. El día 5 habría provocado dos incendios distintos.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana para la resolución de este caso, demostrando una vez más la importancia de la implicación de los vecinos para la prevención y esclarecimiento de los delitos contra el medio ambiente. Las diligencias instruidas han sido remitidas al juzgado de primera instancia e instrucción de guardia de Corcubión.