Evacuados 56 dependientes de una residencia de A Mezquita por su cercanía al incendio en el municipio

Varios bomberos trabajando en la extinción de uno de los incendio de Ourense, en Seixalbo. ALEJANDRO CAMBA

Hasta 56 personas dependientes han tenido que ser evacuadas este martes de la residencia de mayores de San Martiño de A Mezquita como precaución por la cercanía al centro de las llamas del incendio activo en el municipio ourensano. El fuego, iniciado en la parroquia de A Esculqueira, ha afectado a unas 20 hectáreas, según la Consellería de Medio Rural.

La Consellería de Política Social está reubicando a la gran mayoría de ellos para que pasen la noche en el centro residencial de Arnoia, también de la Fundación San Rosendo, la misma que gestiona la de A Mezquita. Al ponerse en contacto desde la dirección del centro con los familiares de cada usuario, algunos han mostrado su preferencia para que pasaran la noche atendidos por hijos o seres cercanos.

Inicialmente, la idea era acomodarlos temporalmente en el centro de salud del pueblo, aunque, por cuestión de capacidad, finalmente fueron trasladados en ambulancia y otros vehículos hasta la Casa Consistorial. Política Social había movilizado más de 200 plazas residenciales en la provincia para acoger a estas personas dependientes desplazadas si fuera necesario (como al final ha resultado), pero también podrán ponerse a disposición de otros mayores que tuviesen que ser evacuados de sus domicilios por su cercanía a los incendios que cercan la provincia de Ourense.

La Consellería de Política Social se ha coordinado con el servicio del 061 y la Cruz Vermella para realizar el traslado. Además, ha querido agradecer la implicación del personal de los centros, la personas voluntarias y la entidades y empresas del sector por facilitarlo.

La situación de los incendios en la provincia de Ourense sigue siendo preocupante este martes, tras la declaración del nivel 2 de emergencia en todos los núcleos de población. Como medida preventiva, esta tarde también se decidió confinar a un grupo de niños que disfrutaban de un campamento de verano en la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda. Los fuegos activos este martes han calcinado desde su inicio más de 5.000 hectáreas en el territorio, la mayoría de ellas correspondientes a las afectadas por el gran incendio de Chandrexa de Queixa.