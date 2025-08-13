Los tres bomberos heridos por los incendios siguen graves en el Chuac y tienen entre 18 y 25 años

Incendio forestal en Oímbra. ALEJANDRO CAMBA

Continúan hospitalizados graves en el Chuac los tres bomberos heridos en el incendio de Oímbra, que sigue activo y ya lleva más de 200 hectáreas arrasadas. Los brigadistas, que tienen 18, 23 y 25 años y son de la brigada de Oímbra, permanecen en la unidad especializada tras sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba esta mañana que los tres brigadistas evolucionan favorablemente. El más grave sería el joven de 18 años, gallego y con familia portuguesa, que tiene quemaduras en el 60 % de su cuerpo.

Fuentes del hospital confirman que los otros dos brigadistas, de 23 y 25 años, continúan ingresados también con pronóstico grave por quemaduras de tercer grado en el 15 % de su cuerpo, así como por intoxicación por inhalación de humo. Estarían empadronados en Oímbra, y algunas fuentes apuntan a que tendrían nacionalidad portuguesa.

La intensidad de las llamas, en un fuego descontrolado por momentos, sorprendió a los tres bomberos que se encontraban trabajando en la zona y estos tuvieron que refugiarse. Los localizaron minutos después sus compañeros con quemaduras, uno de ellos semiinconsciente, y fueron trasladados por una ambulancia del 061.

A causa de los incendios, hubo otro brigadista de la Xunta que también resultó herido el lunes por un accidente con uno de los vehículos de extinción. Según explicó Rueda, evoluciona favorablemente.

Otras doce personas recibieron atención sanitaria en Galicia por los fuegos, que según informa el 112 Galicia respondieron a situaciones leves. Trataron a cuatro personas por crisis de ansiedad, a tres por traumatismos, a otras tres por quemaduras y a dos personas por problemas respiratorios.

Además, necesitó asistencia otro que se desvaneció cuando luchaba contra el fuego en el mismo municipio ourensano y uno que resultó herido en el choque entre una motobomba y un coche en una pista forestal en Montederramo.