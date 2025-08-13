El fuego obliga a interrumpir de nuevo la circulación de trenes entre Madrid y Galicia

Pasajeros en el interior de la estación de tren de Ourense debido a la cancelación de la trenes por los incendios, en una imagen de este martes. Paula P. Ferreira

Los incendios que azotan a Galicia vuelven a afectar este miércoles a la circulación ferroviaria, que ha sido interrumpida a las 14.43 horas entre A Vilavella, en el municipio de A Mezquita, y la estación de A Gudiña-Porta de Galicia, la última en territorio gallego antes de la Meseta. «Todavía no se han determinado las alternativas, depende de la evolución de la situación», explica Renfe en respuesta a las preguntas de los usuarios en la red social X.

En la misma plataforma, el ADIF informa que un incendio próximo a la infraestructura está afectando a la línea Madrid-Galicia y ha obligado a paralizar el tránsito de trenes. La tensión de la línea está cortada entre Puebla de Sanabria (Zamora) y Miaman (Baños de Molgas), lo que provoca que los convoyes con origen en la capital española solo puedan circular hasta Zamora y los que salen de las estaciones de A Coruña y Vigo finalicen su recorrido en Ourense, desde no pueden avanzar.

Según informan fuentes de la operadora púbica, permanece detenido en Zamora el Alvia que salió de Madrid a las 13.20 horas y debía llegar a Lugo a las 17.58; y el AVE Vigo-Madrid de las 13.37 horas no puede avanzar desde Ourense. El tren que tenía previsto salir de la capital española a las 14.40 no ha partido de la estación madrileña de Chamartín.

En la estación de San Cristóbal, en la ciudad herculina, se palpa una sensación de incertidumbre. Allí, los pasajeros aseguran que aún no les han explicado si se facilitará o no una alternativa en autobús. Renfe permite, eso sí, realizar cambios y anulaciones sin coste para todos los billetes comprados en los trayectos afectados.

Este martes, un incendio en el entorno de la capital ourensana obligó también a interrumpir la circulación ferroviaria durante cinco horas, causando problemas a decenas de viajeros. Pasadas las ocho de la tarde, el ADIF daba por restablecida la situación y los últimos trenes de la jornada pudieron circular sin problemas.

Noticia en proceso de ampliación