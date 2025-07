Alfonso Rueda apela ao reparto equitativo dos recursos públicos «para equiparar a prestación de servizos a todos os españois»

1/32 Xoán A. Soler 2/32 Xoán A. Soler 3/32 Xoán A. Soler 4/32 Xoán A. Soler 5/32 Xoán A. Soler 6/32 Xoán A. Soler 7/32 Xoán A. Soler 8/32 Xoán A. Soler 9/32 Xoán A. Soler 10/32 Xoán A. Soler 11/32 Xoán A. Soler 12/32 Xoán A. Soler 13/32 Xoán A. Soler 14/32 Xoán A. Soler 15/32 Xoán A. Soler 16/32 Xoán A. Soler 17/32 Xoán A. Soler 18/32 Xoán A. Soler 19/32 Xoán A. Soler 20/32 Xoán A. Soler 21/32 Xoán A. Soler 22/32 Xoán A. Soler 23/32 Xoán A. Soler 24/32 Xoán A. Soler 25/32 Xoán A. Soler 26/32 Xoán A. Soler 27/32 Xoán A. Soler 28/32 Xoán A. Soler 29/32 Xoán A. Soler 30/32 Xoán A. Soler 31/32 Xoán A. Soler 32/32 Xoán A. Soler

Ao paso da Marcha das Chirimías, Alfonso Rueda cruzou esta mañá o Pórtico da Gloria da catedral de Santiago. Non o fixo só como presidente da Xunta, fíxoo como delegado rexio do monarca Felipe VI para, no seu nome, presidir a ofrenda ao Apóstolo Santiago. Rueda entrou na basílica despois de pasar revista aos infantes de Mariña e soldados que uns minutos antes formaran nunha praza do Obradoiro despexada para recibir a conselleiros, concelleiros, deputados, alcaldes... ao presidente do Parlamento, Miguel Santalices; ao delegado do Goberno, Pedro Blanco; á alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; ao líder do PP, Alberto Núñez Feijoo. A todos saudou Rueda tras pasar revista.

De súpeto, fíxose o silencio no Obradoiro. Foi un segundo ata que, ao lonxe, comezou a escoitarse o son da banda municipal que pechaba o paso da procesión que, dende a praza das Praterías, portaba o relicario de Santiago Peregrino de Geoffroy Coquatrix. Alfonso Rueda uniuse ao séquito para saudar ao arcebispo e, pouco a pouco, como manda o protocolo, o resto dos presentes seguiuno para tomar asento no interior da catedral.

Foi despois da lectura do Evanxeo de San Mateo cando o presidente da Xunta fixo a súa ofrenda, unha mensaxe na que combinou as dúas linguas oficiais de Galicia. Castelán, primeiro. Galego, despois. E xusto despois de manifestar «o seu orgullo» por ser o «representante ordinario do Estado en Galicia, sempre leal á Constitución española e ás institucións que dela emanan e culminan na Coroa», lanzou varias mensaxes que concentran algúns dos retos dos que, como el, ocupan un cargo público. Dende tratar de arranxar os problemas de vivenda —aos que tamén aludiu despois o arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto— ata garantir servizos públicos de calidade, afondar na nosa riqueza cultural e lingüística ou xestionar os desafíos que supón a chegada da intelixencia artificial.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Así foi a ofrenda de Alfonso Rueda La Voz

Apelou Rueda tamén a construír unha «sociedade de persoas libres e iguais, na que, coma nos camiños, ninguén sexa máis ca ninguén: iguais en dereitos e obrigas, sexa no acatamento e cumprimento da lei; sexa no reparto das cargas tributarias; sexa na distribución dos recursos públicos para equiparar a prestación de servizos ao conxunto dos españois; ou sexa na materialización da solidariedade entre territorios». E aí puxo como exemplo o reparto de menores non documentados, «un reparto que debe acompañarse dos recursos necesarios para evitar abocalos á exclusión ou recluílos en guetos que ninguén quere nin os menores merecen».

A inmigración

Pediu tamén ao Apóstolo inspiración para atopar un «necesario» punto de equilibrio dende o que regular con acerto e superar a paradoxa da inmigración, «repudiada e criminalizada por uns, pero reclamada e necesaria para outros, como determinados sectores necesitados de man de obra». De inmigración tamén falou o arcebispo na súa homilía ao alzar a voz en defensa dos migrantes e refuxiados, ao tempo que tachou de «inaceptable usar migrados como arma política, cando xa acumulan a dor polo desarraigo e as mafias».

Ademais de migración, Alfonso Rueda tamén rogou por non caer no pecado da turismofobia e clamou como urxente recuperar a confianza nas institucións: «Nunha España enfrascada na polarización extrema, que precisa recuperar a credibilidade e a lexitimidade de organizacións e institucións manchadas por prácticas impropias de persoas decentes, urxe unha aposta compartida e irreversible para recuperar a integridade e o respecto á lei como patróns de conduta e garantes dun futuro mellor». Como colofón ao seu discurso, pediulle ao Apóstolo poder continuar facendo unha Galicia «de bos e xenerosos, mellor cá de onte, pero coa seguridade de que novas oportunidades están por chegar».