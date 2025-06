Los tres rectores aceptan crear un nuevo grupo de trabajo para descentralizar Medicina pero la UDC no renuncia a tener un título propio

La actual Facultade de Medicina de Santiago, en una foto de mayo del 2024 XOÁN A. SOLER

La polémica en las universidades gallegas tras el anuncio de la UDC de implantar Medicina todavía está lejos de solucionarse. Pero se ha dado un paso. Los tres rectores y las consellerías de Educación y Sanidade crearán un grupo de trabajo formado por nueve miembros para seguir descentralizando esta titulación, que actualmente imparte la Universidade de Santiago. El objetivo es, indicó Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade, «unha facultade única na cal se poida dar docencia teórica e práctica tanto en Vigo como en Coruña».

Esta ya es una diferencia respecto al convenio del año 2015, en el que se recoge explícitamente el término «docencia clínica». Se trataría de ir más allá en este grupo de trabajo con el horizonte de que en todo el segundo ciclo —cuarto, quinto y sexto— se distribuyan no solo las clases prácticas sino también las teóricas.

Ricardo Cao, reitor da UDC: «Que facemos cos que non poden ir á privada para estudar Medicina?» E.Freire / A. Andrade

Pero este proceso no evitará que la Universidade de A Coruña continúe con su intención de implantar Medicina. Así lo dijo claramente el rector, Ricardo Cao, tras la reunión celebrada esta mañana en el Gaiás, que finalizó en apenas una hora, «cremos que a mellor solución é a que puxemos enriba da mesa». Pese a implicarse en el nuevo grupo de trabajo, «no que estamos totalmente dispostos a participar e a a dialogar para mellorar a docencia clínica como sistema en Galicia», la UDC insiste en que la mejor solución es otro título de Medicina en A Coruña, por lo que seguirán trabajando en esa propuesta «denodadamente».

Lógicamente no es la postura de la Universidade de Santiago, que defiende una única facultad. El rector, Antonio López, admite que sería incongruente implicarse en un grupo de trabajo para descentralizar más Medicina y de forma paralela solicitar un nuevo título, «claro que sería incoherente. Imaxino que se hai algún acordo será a costa de que non haxa proxecto dunha nova facultade», señaló tras el encuentro. López afirmó que la USC no tiene líneas rojas pero sí unas bases, las del acuerdo del 2015, «que son unha facultade e unha titulación en Galicia, contando, iso si, con todas as capacidades do sistema sanitario galego para a mellor formación do estudantado».

Antonio López: «Partillar unha Facultade de Medicina que xa atende todas as necesidades non é unha boa decisión» Elisa Álvarez

De momento no hay plazo para que este nuevo grupo de trabajo llegue a un acuerdo, pero sí se sabe que tendrá nueve miembros y estará presidido por el rector de Vigo, Manuel Reigosa, una decisión lógica ya que en este conflicto ostenta la posición más neutral. Además de los tres rectores estará el decano de Medicina, Carreira Villamor, un representante del Sergas, otro de la Secretaría Xeral de Universidades y tres sanitarios, uno de la gerencia de Vigo, otro de A Coruña y otro de Santiago.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicó que las tres universidades coinciden en el interés de este grupo de trabajo en el que confía que se hagan las propuestas necesarias para avanzar «nunha integración do sistema educativo no grado de Medicina, cos mellores profesionais que hai nos diferentes hospitales do Sergas».