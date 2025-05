Antonio López, rector de la USC: «Esta medida non fala de consenso, senón da ruptura dun acordo»

El rector de la USC, Antonio López, en una foto del pasado mes de junio SANDRA ALONSO

El rector de la Universidade de Santiago, Antonio López, conoció la intención de la UDC de iniciar el proceso para implantar Medicina el martes por la tarde, cuando el propio rector, Ricardo Cao, informó a sus dos homólogos de Santiago y Vigo de esta decisión. Su postura es clara, defender el acuerdo del 2015 en el que se determina que solo habrá una facultad, incorporando al resto de universidades y hospitales del sistema universitario gallego en la docencia clínica para una mejor formación de los estudiantes.

La decisión, por lo tanto, no ha sentado bien a la USC: «É unha medida que non fala de consenso, senón da ruptura dun acordo previo que tiñamos establecido entre as tres universidades e as consellerías de Educación e Sanidade. Obviamente isto non é unha manifestación de acordo senón de rompelo», manifestó López, quien confía en seguir hablando para encontrar puntos de acuerdo.

Sobre las declaraciones del rector de la UDC en las que señala que no se está cumpliendo el acuerdo del 2015 de forma correcta, su homólogo en la USC asegura que las 403 plazas cumplen con la estimación de la Consellería de Sanidade y se está avanzando tanto en la descentralización clínica como en la incorporación de especialistas de otros hospitales si cuentan con la acreditación oportuna. «Seguramente hai cousas que se poden ampliar máis ou facer mellor, pero nós estamos nesa vía e defendemos o cumprimento dos acordos que firmamos», concluyó.

Sobre la posibilidad de que una universidad privada implante Medicina en A Coruña —la UIE acaba de firmar un convenio con HM Hospitales para formar a sus estudiantes en el ámbito de la salud—, Antonio López asegura que si un centro privado cuenta con la autorización para hacerlo, lo hará, haya dos o tres facultades públicas, ya que la demanda de Medicina es exponencial, «pero temos uns criterios de adaptar os números ás necesidades do sistema sanitario e da poboación».

La USC celebró este miércoles un Consello de Goberno tras el que ratificó esta posición. Actualmente llegan 403 estudiantes cada año a primero de Medicina, un número que se incrementó precisamente para dar respuesta a la necesidad de profesionales sanitarios, que la Consellería de Sanidade cifró entre 300 y 400 en un informe del mes de abril.

La Universidade de Santiago defiende, no solo que imparte un grado de excelencia sobresaliente, sino su respeto a los pactos firmados, como el que determina que solo habrá una facultad de Medicina en Galicia. La USC seguirá involucrando al sistema gallego en la docencia clínica y, de hecho, en la reunión de este miércoles se convocaron dos plazas de profesor titular vinculado con servicios del Chuac que permitan seguir dando pasos en esa descentralización clínica.