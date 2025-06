Dos hermanas consiguen la beca de la Fundación Barrié

Becarios de la Fundación Barrié. A la izquierda, arriba, Almudena González; debajo, Raúl Salgado; Carmen Fuente, en el centro; y Eugenia Herrero, a la derecha

Eugenia y Sofía Herrero Barros tienen muchas cosas en común. La más importante es que son hermanas y juntas se criaron con su madre viuda, Esther, en Ferrol. Pero además, ambas son de ciencias, inteligentes, buenas estudiantes y ambiciosas; y, desde esta semana, las dos son becarias de la Fundación Barrié en sus estudios de posgrado. Eugenia, la hermana pequeña, está emocionada con ello; de hecho, era precisamente esa posibilidad lo que le echaba para atrás al solicitar la beca, porque le parecía «demasiada casualidad» que les tocase a ambas cuando hay «tanto talento joven en Galicia». Pero no hubo dudas, porque su perfil era impecable: estudiante brillante primero en la Compañía de María de Ferrol y en el IES Sofía Casanova después, Eugenia está terminando el PCEO (grado y máster en paralelo) de Biotecnología en la Universidad de Glasgow, en Escocia; en medio, ha hecho estancias de investigación en el laboratorio de AstraZeneca en Cambridge y en el departamento de Bioquímica de esta universidad británica, entre otras muchas actividades y además es la presidenta de la sociedad del Colegio de Medicina, Veterinaria y Ciencias de la Vida en la Universidad de Glasgow.

Este año emprenderá uno de sus sueños, estudiar en la Universidad de Berkeley, en California. Allí hará un máster de Medicina Traslacional y, cree, le servirá para orientar su carrera de investigadora. Su objetivo es trabajar en la identificación precoz del cáncer a través de biomarcadores, un mundo que la inteligencia artificial puede hacer avanzar de forma exponencial en los próximos años. Por cierto, aunque muy lejos de su Ferrol natal, en Berkeley estará muy cerca de su hermana Sofía, que trabaja en Palo Alto como ingeniera biomédica.

La Fundación Barrié apuesta claramente por perfiles como el de Eugenia o el de Sofía: jóvenes gallegos muy talentosos y trabajadores que necesitan de apoyo económico para alcanzar las instancias más altas de la investigación. La Barrié lleva 36 años haciéndolo y ya son 755 las personas beneficiarias. En este 2025 se sumarán diez más, entre las que están Carmen, Almudena o Raúl, entre otros.

Carmen Fuente Santiago, por ejemplo, irá a la Universidad de Cambridge a hacer su máster de Física, después de terminar el doble grado Matemáticas y Física en la Universidade de Santiago. Esta ferrolana de corazón —aunque gaditana de DNI por la profesión militar de su padre— cambió a última hora el destino, porque ya había sido aceptada en el instituto tecnológico de Zúrich cuando Cambridge le dijo que sí y no se lo pensó dos veces. A ella le gustaba la física desde siempre, en el colegio Jesús Maestro y en el IES Saturnino Montojo, y reconoce que la carrera, aunque no tiene nada de ligera, le resultó estimulante y le enseñó a estudiar de una manera más inteligente y a aprovechar el tiempo; sabe que este entrenamiento le va a venir muy bien en Cambridge, donde la exigencia es marca de la casa. Sobre su futuro, le gusta el magnetismo cuántico (sobre el que ya investigó en Lovaina, en Bélgica) o la física cuántica, que no está muy lejos. Ella se ve investigando sin importar mucho dónde le encantaría que fuese en España. Con la beca de la Barrié actuó como suele hacerlo, discretamente: «Que te acepten en la beca, como ser aceptada en Cambridge, son cosas con las que sueñas pero que no se las dices a nadie, porque parece que te crees más inteligente de lo que eres».

Ese problema, creerse más, tampoco lo tiene Almudena González Crespo, aunque ella es positiva y prefiere ponerse «en lo mejor». Esta ingeniera física (está terminando el TFG estos días) de A Coruña, donde estudió en la Compañía de María, hizo la carrera en la Universidad Carlos III (Madrid) y ahora quiere completar su formación en Múnich, en cuya universidad técnica hay un grupo de investigación de física cuántica muy potente. Ella se ha decantado por esta especialidad porque después de ver todas las vertientes de la carrera, la física cuántica fue la que más le gustó. No descarta volver en el futuro a Galicia, ya que sigue de cerca los proyectos que están empezando a desarrollarse en el Cesga, el súper ordenador Finis Terrae.

En un terreno diferente se mueve Raúl José Salgado García, natural de Vigo pero vecino de O Grove, donde estudió desde la primaria en el CEIP Valle-Inclán, a la ESO en el IES As Bizocas y el bachillerato en el IES Monte da Vila. De ahí dio el salto a la Universidade de Santiago para hacer el grado de Enxeñaría Informática, una afición que le vino, no sabe muy bien cómo, al inicio de la ESO, cuando construyó su propio ordenador. Después de unos estudios generalistas, Raúl quiere enfocarse en algo práctico y útil a nivel industrial, y ha pensado en el uso de datos y la IA; ha conseguido plaza en el University College of London (UCL) en un máster precisamente de eso. Le gustaría, dice, poder aportar soluciones a las empresas e industrias, retos que le han movido a estudiar una carrera que, asume, tiene muchas salidas.