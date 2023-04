Diez becados por la Fundación Barrié estudiarán un máster en el extranjero

Santiago Tuñas Corzón, Juan Pablo García Amboage y Sofía Herrero Barros, tres de los diez becados por la Fundación Barrié para continuar este curso 2023-2024 sus estudios de posgrado en el extranjero.

A Sofía Herrero Barros, Juan Pablo García Amboage y Santiago Tuñas Corzón no se les quita la sonrisa de la boca. Ni aun hablando por teléfono a uno se le escapa la emoción que están viviendo. Y es que los nombres de estos tres gallegos aparecen entre los diez becados por la Fundación Barrié para continuar con sus estudios de posgrado en el extranjero este curso 2023-2024. En ellos han visto la excelencia académica, el potencial profesional y el compromiso personal con el futuro de Galicia que, como criterios de selección, han guiado la convocatoria. De las diez becas, de 50.000 euros anuales, seis se enfocan en el área de ciencias experimentales (con la inteligencia artificial, el machine learning y la computación cuántica, especialidades que constatan y afianzan su crecimiento), dos en ciencias sociales y una en humanidades y ciencias de la vida. La mayoría, siete, estudiarán en una universidad del Reino Unido; dos lo harán en una de Estados Unidos, y uno en Suiza.

La pasión que sentía por el deporte fue lo que hizo que Sofía Herrero se emocionase con la Ingeniería Biomédica. También su primera experiencia en el extranjero (Canadá) becada por la Fundación Amancio Ortega. «Yo pensaba que si no pudiese hacer deporte no sería tan feliz. Entonces si gracias a esta magia consiguiese darles a muchas personas con discapacidad la posibilidad de volver a disfrutar de ello, sería algo fantástico», explica. Luego vio que la Ingeniería Biomédica era mucho más que prótesis. El próximo curso continuará sus estudios en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, gracias a la beca de la Barrié. «Esta oportunidad me hace creer que mi proyecto de estudios puede tener un impacto social», señala.

En el área de las ciencias experimentales, la que más éxito ha tenido en esta convocatoria, continuará formándose Juan Pablo García, con un máster en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich en ciencias de la computación. Su decisión también se basa en el potencial que tiene en la sociedad la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Y en el componente social de la beca: «El hecho de ser reconocido como becario de la Fundación Barrié ya es un honor, pero además es que el proyecto tendrá un impacto en Galicia y aportará a la sociedad gallega».

Entre los mundos de la historia y las matemáticas se encuentra Santiago Tuñas Corzón. Será en el máster sobre arqueología computacional tan específico que cursará en el University College London donde los unifique: analizará datos del registro arqueológico utilizando métodos computacionales y estadísticos, dedicándose a lo que verdaderamente le gusta: «El territorio y la transformación antrópica del paisaje durante la Antigüedad». Con la beca de la Fundación Barrié, dice, cumplirá su sueño.