Los hospitales y centros de salud atienden pero siguen con caídas en el sistema informático: «Los servicios de urgencias han sido el faro»

Foto de las urgencias del CHUS este martes Xoán A. Soler

La sanidad gallega recupera poco a poco la normalidad. Los generadores garantizaron la atención pero la jornada del lunes fue muy complicada. La caída del sistema informático, del que dependen cada vez más procesos, dejó a los profesionales sin capacidad de consultar las historias clínicas, prescribir mediante la receta electrónica, solicitar interconsultas, pruebas... Esto provocó muchos retrasos en la asistencia y, en el caso de los centros de salud, que quedase trabajo pendiente.

La situación no ha vuelto a la normalidad al cien por cien. Se mantienen los cortes en Ianus, el sistema informático. Hubo uno pequeño a primera hora de la mañana y otro más prolongado a media mañana, «ayer atendimos curas o urgencias, el resto de los pacientes se tuvieron que ir. Hoy se ha vuelto a caer Ianus y no podemos pedir análisis, hacer partes, interconsultas...», explican desde el ambulatorio Concepción Arenal de Santiago. En un centro de salud de Vigo explican que siguen, «sobreviviendo, no podemos ver resultados ni hacer las consultas telefónicas, nos estamos volviendo locos y trabajando en papel». Los pacientes acuden con normalidad, si necesitan una receta urgente se hace en papel y si no se apunta para ir resolviendo cuando se pueda. «De ayer me quedaron veinte pacientes pendientes», explica una médica de familia.

Los problemas de conexión también se mantenían a media mañana, y en el consultorio de A Silva, en Cerceda, por ejemplo, no disponían de teléfono ni de Internet.

Los hospitales también recuperan la normalidad, aunque también les están afectando los problemas en Ianus. El servicio de urgencias del Chuac ha vuelto al modelo previo, con la identificación del paciente y las peticiones en papel. Eso sí, insiste su responsable, José Manuel Fandiño, la atención inicial se mantiene se mantiene en los mismos tiempos con el triaje, garantizando la asistencia en función de la gravedad. Lo que está siendo más costoso es el proceso de alta, porque todo se enlentece y la trazabilidad vuelve a una época previa, «tenemos que ir buscando y preguntando por los pacientes», explica.

Fandiño recuerda que los servicios de urgencias han sido el faro al que ha ido la gente, la accesibilidad del sistema estuvo en urgencias y emergencias. De hecho ingresaron pacientes que por problemas de oxigenación porque no podían estar en casa al no tener suministro.

Eso sí, al no funcionar Ianus los pacientes pasan más tiempo porque los procesos se alargan. El lunes, por ejemplo, no funcionó el modelo de inteligencia artificial implantado en las urgencias para interpretar algunas radiografías, así que había que esperar a que informase el radiólogo.

En cardiología del CHUS el sistema informático iba lento pero la normalidad estaba casi recuperada. Desde la gerencia se informó a los servicios que no iniciasen el trabajo prolongado, con pruebas no urgentes que emplean mucho tiempo en tecnología, como poner una válvula, pero a las 10.30 de este martes ya se dio luz verde. El jefe del servicio, José Ramón González Juanatey, asegura que la situación está prácticamente normalizada y agradece el trabajo de los profesionales, ya que todos aquellos que estaban en guardia requerida, es decir, que estaban solo localizados, acudieron presencialmente para dar mayor cobertura.