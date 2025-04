Rueda anuncia que adelantará el debate de autonomía a después de Semana Santa

Xoán A. Soler

El Parlamento gallego celebrará el debate de política xeral, más conocido como debate de estado de la autonomía, «inmediatamente» después de Semana Santa. Así lo anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la sesión de control de este miércoles, en la que los líderes de BNG y PSdeG centraron sus preguntas en la situación del sistema sanitario después de la manifestación del domingo convocada por SOS Sanidade Pública. El jefe del Gobierno gallego, tras aportar datos con los que trató de «desmontar os bulos» de la oposición, expresó su intención de convocar «na maior brevidade posible» el debate de autonomía.

«Imos falar de sanidade en serio», indicó, añadiendo a ello el futuro industrial de Galicia, el gasto en I+D+i, cultura y «todo aquilo que interesa aos galegos e galegas». Según Rueda, será la forma de contraponer dos modelos: uno del «non a todo», acusando a la oposición de haber instaurado una política de crispación en el Parlamento, frente a un modelo, el que él encabeza, centrado en que Galicia «avance» y del que la ciudadanía se siente «orgullosa», aseguró.

El reglamento establece que el debate de política xeral se celebre pasado un año de la investidura del presidente, fecha que se cumple este domingo. En la pasada legislatura solo hubo dos, ambos en otoño, y los dos con distinto presidente, ya que Alfonso Rueda asumió el cargo a mitad de mandato, después de que Alberto Núñez Feijoo dimitiese para presidir el Partido Popular. El debate permite a cada partido presentar un máximo de cuarenta propuestas de resolución para, en principio, guiar la acción del Gobierno. En la sesión del 2023, solo 13 se aprobaron por unanimidad de un total de 120 iniciativas.

«Fábrica de mentiras»

Las preguntas, monográficas sobre sanidad, fueron acumuladas por segundo pleno consecutivo, después de que hace dos semanas se centrasen en el proyecto de Altri. Comenzó el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien acusó a la Xunta de «fabricar mentiras nos despachos» mientras miles de personas «agardan angustiadas por unha proba médica».

Lamentó la «planificación inadecuada» en materia de recursos humanos del Sergas, advirtiendo que Galicia no cuenta con más plazas de formación sanitaria porque no las solicita, y que estas pasaron de un centenar con Mariano Rajoy en el Gobierno a 270 en la actualidad. El líder de los socialistas gallegos recordó la proposición de ley que llevarán al Parlamento gallego para que el tiempo de espera en atención primaria no supere las 48 horas.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, mostró una fotografía con el derrumbe de parte del techo en la tercera planta del hospital Materno Infantil de Ourense como paradigma de la «política de acoso e derrubo» de la Xunta en materia sanitaria, «única e exclusivamente para beneficiar a sanidade privada a costa dos galegos e galegas». Como hizo en las últimas semanas, puso cifras a esa presunta estrategia: un recorte de 2.000 millones de euros en atención primaria, listas de espera «manipuladas e falsificadas», los 11.000 menores sin pediatras o el aumento del gasto en conciertos con la privada.

Rueda negó las acusaciones, tildándolas de «bulos» y «falsedades» que «axudan pouco» al debate. «A miña obriga é desmontar os seus bulos, moitos que coreaban o domingo», comenzó el presidente gallego para hacer un desglose de correcciones a la oposición, como el récord de presupuesto en Sanidad este año, el récord de personal contratado en el Sergas, la reducción en los días de espera para consulta con especialistas o el incremento en el número de profesionales en salud mental. También comparó con el bipartito, advirtiendo que los conciertos con la privada aumentaron entonces en un 48 % frenta el 3 % actual.

«Temos a mellor sanidade pública da historia», reiteró varias veces Rueda, quien reconoció que quedan todavía «moitísimas cousas que correxir e mellorar».