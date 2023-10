Pacto gallego para exigir una nueva financiación y más infraestructuras

PACO RODRÍGUEZ

No es habitual que los grupos parlamentarios alcancen acuerdos unánimes, más aún cuando uno de ellos goza de una mayoría absoluta que le basta para aprobar sus propios planes. Pero el debate de política xeral es algo distinto. La evaluación de las 120 propuestas de resolución de los tres partidos de la Cámara se cerró este miércoles al mediodía con trece acuerdos aprobados con el voto a favor de todos los diputados.

El Parlamento exigirá a la Xunta iniciativas encaminadas a hacer una serie de reclamaciones al Gobierno central, especialmente en el ámbito de las infraestructuras. Este punto, consensuado entre las tres fuerzas, demanda conocer una «data concreta» para la llegada de los trenes Avril, el impulso del AVE a Portugal, solucionar los problemas en la línea de Media Distancia, la conexión de Lugo y Ferrol a la alta velocidad o la modernización de la red interior. Además del ferrocarril, solicitan el avance en la construcción de infraestructuras autonómicas como la vía de alta capacidad Costa Norte o la autovía de la Costa da Morte y acelerar la rehabilitación de los dos viaductos de la A-6 en Pedrafita.

El BNG evita en el Parlamento condenar la violencia de Hamás, aunque apoya una resolución contra el terrorismo Manuel Varela

Transferencias

También coinciden en reclamar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir el nuevo modelo de financiación autonómica; la gestión de los fondos europeos; la rebaja al 0 % del IVA en la carne y el pescado; o el bono de 5.000 euros anuales a dependientes. La oposición refrenda con esto último el anuncio estrella del presidente Alfonso Rueda en el inicio del debate sobre el estado de la autonomía.

Los tres partidos solicitan, además, la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para agilizar el traspaso de la AP-9 o la gestión del ingreso mínimo vital. En total han sido nueve proposiciones pactadas por los populares con la oposición. Y eso que las intervenciones de los viceportavoces parecían indicar lo contrario.

Empezó Begoña Rodríguez Rumbo, viceportavoz socialista, quien vio al titular de la Xunta «sometido ás propostas e ocorrencias de Isabel Díaz Ayuso, unha mostra máis da invisibilidade política do presidente substituto Rueda», a quien acusó de irse «de cañas», en la campaña de los populares donde el presidente viaja en autobús, porque «ninguén o coñece». Rodríguez Rumbo retó a los populares a votar contra iniciativas sobre memoria histórica o igualdad, como así hicieron después, «seguindo o marco de Vox».

El viceportavoz del BNG, Luis Bará, insistió en el planteamiento de que el debate enfrentaba el modelo del Bloque con el del PP. «O luns vimos ao señor Rueda escribindo o epílogo dun tempo pasado e a [Ana] Pontón no abrente dunha nova Galiza», sintetizó en un discurso donde advirtió sobre la «perda de peso» económico, demográfico y político de la comunidad durante los catorce años de Gobierno popular.

La tercera en intervenir fue la popular Paula Prado, quien elogió a Rueda como un presidente que «demostrou estar á altura de Galicia» y que «os galegos merecen». Afeó a la oposición que, «ano tras ano», la intervención en el debate siempre sea la misma, y acusó a Pontón de ser «a gran esperanza» que «ocupa o mesmo escano dende hai vinte anos».

Polémica por el Consello

El segundo día del debate del estado de la autonomía empezó con un minuto de silencio en memoria de las cuatro víctimas mortales, tres de ellas menores, en el incendio de una vivienda en Vigo. El Gobierno gallego ocupó la primera fila, pero al término del homenaje, abandonaron el hemiciclo. El presidente Alfonso Rueda había reunido antes a sus conselleiros en el encuentro semanal del Consello de la Xunta, y procedía a continuación a comparecer ante los medios junto al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.

La oposición acusa a Rueda de «silenciar» al Parlamento tras «contraprogramar» el pleno con el Consello de la Xunta M.Varela

Los dos partidos de la oposición acusaron al titular del Gobierno gallego de «silenciar» a la Cámara en el «debate máis importante do ano» por haber «contraprogramado» la reunión del Consello con el pleno. Rodríguez Rumbo condenó que la «ausencia do presidente» refleje un «novo intento de silenciar aos grupos da oposición». Bará definió esta «contraprogramación» como un «auténtico desprezo» a los diputados.

Al paso salió Paula Prado, al recordar que José Ramón Gómez Besteiro confirmó el lunes que se postulará a las primarias del PSdeG para optar a ser candidato a la Xunta. «Viñeron presentar o seu candidato ao Parlamento como se fose a sede do PSdeG», reprochó la diputada, que diferenció que Alfonso Rueda se encontraba celebrando el Consello de la Xunta y no «presentándose como candidato as primarias». «Iso si é unha falta de respecto á institución», censuró.