Unha enquisa da Xunta salienta que o 62,8 % das familias están satisfeitas co uso do galego na educación

A Xunta presentou este xoves na Cidade da Cultura as principais conclusións da enquisa sobre a percepción social do galego, elaborada a partir de máis de 1.200 entrevistas a familias con fillos en idade escolar. «É fundamental coñecer a percepción da sociedade galega e o seu grao de preocupación. Nese sentido, estamos satisfeitos: hai unha sensibilidade moi alta en relación coa nosa lingua», expuxo o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Este traballo vaise incorporar á documentación coa que traballa o Goberno galego para a aprobación do novo Plan Xeral de Normalización.

«O 94,5 % dos pais afirman que os seus fillos saben falar galego, con maior ou menor grao de competencia», sinalou Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, encargado de expoñer os resultados máis relevantes da enquisa. Salientou que esta porcentaxe é a máis alta entre todas as comunidades autónomas con lingua cooficial e que o galego é empregado a diario polo 67,5 % do estudantado. Ademais, seis de cada dez familias declaran estar «satisfeitas ou moi satisfeitas» co seu uso no sistema educativo, mentres que o 80 % din «non ver problema» na presenza do idioma nas aulas.

Porén, un 26,9 % considera que debería propiciarse un cambio para que o galego gañe peso nas clases, fronte a un 55 % que aposta por mantelo como está, segundo a enquisa elaborada por Sondaxe. Hai datos menos alentadores para o futuro da lingua, como o feito de que un 31,1 % dos rapaces interactúe só en castelán ou o incremento de nenos e nenas que falan, ademais dos dous idiomas cooficiais, unha terceira lingua de xeito nativo. En concreto, un 13,5 %, o que reflicte o aumento de estudantes nados noutros países.

Manuel González, coordinador do equipo técnico da Xunta para o novo Plan Xeral, valorou a enquisa realizada a familias con fillos en idade escolar porque «é neste sector onde se está a forxar o futuro da lingua galega». «Hai un problema gravísimo, que é o da transmisión familiar. É na familia onde se sustenta o futuro da lingua», advertiu.

Ese é un dos principais ámbitos nos que a Xunta pretende poñer o foco nos once grupos de traballo que se presentarán a próxima semana para, a finais de 2025, dispor do documento definitivo co que impulsar un pacto pola lingua e renovar o actual Plan Xeral de Normalización, aprobado hai vinte anos. Entre as propostas para fomentar o seu uso, o informe destaca a inclusión do galego en videoxogos, a organización de concursos para que os nenos creen contido neste idioma, a promoción da creación audiovisual en plataformas dixitais e o reforzo da súa aprendizaxe para estranxeiros.

O conselleiro instou os grupos políticos a asumir «a responsabilidade de chegar a acordos necesarios». «Pode haber discrepancias, entendemos as formas de manifestalas, pero ninguén pode quedar fóra», indicou López Campos, que fixo un chamamento a quen aínda non se sumou «a este proceso de diálogo coa sociedade galega». O responsable de Lingua na Xunta referíase directamente ao BNG, o único grupo parlamentario que non designou un coordinador como interlocutor para o pacto polo idioma.

«Non entendo que, neste momento, non esteamos todos participando nel. Deberiamos ter altura de miras», reclamou o conselleiro, que asegurou a preocupación compartida polo galego. «Podemos discrepar no fondo, pero non nas formas», subliñou.