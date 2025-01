El Gobierno garantiza que los usuarios con abono de transporte en vigor podrán utilizarlo

Sandra Alonso

El peor escenario para los usuarios del transporte público se materializó este miércoles con la derogación del decreto ley ómnibus apoyada por PP, Vox y Junts, lo que significa que desde este jueves no se podrán adquirir abonos ferroviarios gratuitos de media distancia y cercanías, o disfrutar de los descuentos en otros trenes y autobuses. Pero el ministro de Transportes, Óscar Puente, dio una clave que puede servir para tranquilizar a los que se benefician de las bonificaciones: el fin de los descuentos no se aplica a quienes ya tengan el abono, que en el caso de los ferroviarios son cuatrimestrales y, por tanto, caducarían en mayo. «Los abonos ya sacados han generado un derecho y esos se van a poder utilizar -dijo Óscar Puente-. El que tenga un abono ya adquirido, con carácter previo, le vale. Lo que ya no se va a poder es adquirir abonos, ni títulos de transporte, al precio que tenían con las bonificaciones». La situación produjo un efecto inmediato. Las aplicaciones informáticas de Renfe estuvieron colapsadas por momentos, con gente adquiriendo billetes o abonos de última hora.

¿Qué sucederá ahora? ¿Cómo se puede revertir la situación creada con la no convalidación del decreto que regula estas ayudas? El ministro asegura desconocer cuál es la salida a este embrollo. Prevé que buscar una solución llevará un tiempo. «Era muy difícil pensar que la oposición fuera a tumbar un decreto que incluía estas ayudas al transporte, medidas en favor de los afectados por la dana y la revalorización de las pensiones. No me cabía en la cabeza», reconoció.

La gratuidad y los descuentos en el transporte público redujeron un 8 % los viajes en coche pablo gonzález

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, dio una pista de cómo se podría solventar el problema. Propuso al Gobierno confeccionar un real decreto exclusivamente para regular las bonificaciones al transporte -no sujeto por tanto a la aprobación de otras medidas-, garantizando que cuando llegue al Congreso lo convalidarían. Decenas de miles de catalanes utilizan estos abonos para poder viajar en Rodalies, las cercanías de Cataluña.

Los pensionistas gallegos cobrarán 30 euros menos desde febrero La Voz

Óscar Puente recriminó a la oposición «irresponsabilidad» por no apoyar estas medidas. Pero incidió más en la actuación del PP porque «se le llena la boca con que es un partido de Estado, que mira por los intereses de los españoles antes que por los suyos, y hoy ha quedado en evidencia que eso no es así».

El Consejo de Ministros celebrado el 23 de diciembre de 2024 aprobó una prórroga de seis meses para las ayudas al transporte público terrestre, forzado por las negociaciones parlamentarias con Podemos, que puso la continuidad de las bonificaciones como condición. El Gobierno pretendía poner en marcha un modelo diferente, que ponía fin a la gratuidad y bonificaba sobre todo los viajes de los jóvenes. Pero este plan se activaría a partir del 1 de julio, como una transición al nuevo modelo de abono único nacional que se pretende instaurar en el 2026. Las ayudas que no se convalidaron en el Congreso están en vigor desde septiembre del 2022, cuando se adoptaron las primeras medidas como respuesta a la crisis provocada por la guerra en Ucrania. Fue entonces cuando empezaron a funcionar los abonos gratuitos de Renfe -cercanías, Rodalies y media distancia convencional- y de las líneas de autobús estatal, así como las ayudas directas a las comunidades autónomas y entidades locales para promover la reducción de, al menos, el 50 % del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano, metropolitano e interurbano.