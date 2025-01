BNG y PSdeG se alían contra el «trumpismo á galega» del PP

Los líderes de PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y BNG, Ana Pontón. Lavandeira jr | EFE

La mecha prendió el pasado jueves, durante una comisión parlamentaria, cuando el popular José Luis Ferro respondió al PSdeG que en la isla de San Simón no hubo fusilamientos durante el franquismo. «Tampouco sabemos, pola documentación que existe, que houbera mortes, salvo abusos do director da prisión naquel momento», indicó, indignando a la oposición. Para el presidente Alfonso Rueda, es un asunto que deben dirimir los historiadores, según dijo el lunes tras la reunión del Consello. Para BNG y PSdeG, otra muestra del «negacionismo de salón» del PP ante la memoria histórica.

Ambos grupos registraron una pregunta urgente en el Parlamento gallego para que el nuevo período de sesiones comience la semana que viene con la exigencia al jefe del Ejecutivo gallego de enmendar las palabras de su diputado y presentar una rectificación oficial. Lo más próximo se produjo ayer, en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, donde el portavoz del grupo popular, Alberto Pazos, pidió disculpas «a quen malinterpretou» a Ferro o se sintiese «ofendido» por sus declaraciones, y ratificó el «respecto a todas as vítimas do franquismo que padeceron o sufrimento en San Simón».

Según el dirigente popular, las palabras de Ferro fueron sacadas de contexto. «Podo acreditar con total seguridade que nunca foi vontade do señor Ferro negar os acontecementos», señaló Pazos, quien explicó que sí consta «un único fusilamento documentado de 8 ou 9 presos» de origen asturiano y leonés en la isla. «Houbo moita máis morte, sufrimento... debido, fundamentalmente, a cuestións de salubridade, alimentación ou amontoamento», continuó sobre un enclave que fue campo de concentración franquista entre 1936 y marzo de 1943, alojando a unos 6.000 presos.

La nacionalista Olalla Rodil advirtió que su grupo «non vai deixar pasar por alto o negacionismo histórico, o falseamento da verdade e o branqueamento dun réxime totalitario e criminal», por lo que reclama una «rectificación inmediata» a Alfonso Rueda. «Tan vergoñentas, indignantes e inadmisibles son as afirmacións deste deputado como as declaracións ao respecto do presidente da Xunta», continuó la viceportavoz, que observa que el PP «arrastra aínda moita herdanza das persoas que fundaron o partido», en referencia al expresidente Manuel Fraga.

«Non é illado»

De otro episodio relacionado con el histórico mandatario gallego se acordó la socialista Elena Espinosa para mostrar su preocupación sobre un tema que no considera «illado». Rememoró el último pleno de diciembre, cuando la presidenta del Parlamento en ese momento, Elena Candia, pidió a la diputada Lara Méndez rectificar su alusión a que Fraga se sentaba «a la derecha» (sic) del dictador Francisco Franco. Espinosa alertó sobre el «trumpismo á galega» y el «negacionismo de salón» que, a su juicio, practican el PP y el presidente de la Xunta, abriéndose «ás teses da ultradereita» y «poñendo en perigo a todos os demócratas».

El pleno vuelve tras más de un mes de parón

La actividad plenaria regresa al Parlamento gallego el próximo martes 28, más de un mes después de la último pleno del anterior período de sesiones, el 18 de diciembre del 2024. El orden del día arrancará el martes con el debate inicial de la nueva ley de medios públicos de la Xunta y la votación del dictamen de la comisión de investigación sobre la contratación pública, que quedará aprobado definitivamente con los votos del PPdeG. Será esta una parte del pleno extensa, ya que ambos grupos de la oposición pedirán la devolución del texto legislativo, al que el BNG presentará su propuesta alternativa. Además, tanto nacionalistas como socialistas emitirán su voto particular al dictamen de la comisión, enumerando sus propias conclusiones sobre la misma.

A continuación, comparecerá a petición propia el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, para desglosar las medidas de su departamento para dar cobertura a vacantes en sectores estratégicos. El Bloque había pedido la comparecencia del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, pero no fue aceptada, por lo que le planteará sus preguntas a través de una interpelación.

En la sesión de control del miércoles, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, preguntará al presidente Rueda si va a «reverter as privatizacións» en la sanidad, sobre todo en el área de Vigo, tras la manifestación de la semana pasada. El socialista José Ramón Gómez Besteiro lo hará sobre las «desigualdades» en la prestación de servicios públicos y el «austericidio» y «deixadez» de la Xunta en su financiación.