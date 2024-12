El PP aprueba en solitario el cierre de la comisión de contratos y reta a la oposición a ir al juzgado

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, junto al resto de diptuados nacionalistas y del PSdeG. Paco Rodríguez

La comisión de investigación sobre los procesos de contratación de la Xunta se cerró este mediodía con el único voto a favor del PP. El diputado del grupo mixto se adhirió a BNG y PSdeG para rechazar el dictamen que da carpetazo a este organismo, dejando un ajustado resultado de 9 a 8. Tanto nacionalistas como socialistas registrarán votos particulares para debatir en el pleno que ratificará la aprobación dada hoy al documento. Es la primera comisión de investigación que se cierra en el Parlamento gallego desde el 2008.

La oposición utilizó términos como «paripé», «fraude democrático» o «burla» para referirse al transcurso de esta comisión, cuyo plan de trabajo y dictamen final se sustentan en las propuestas elevadas por los populares. «Nin o NO-DO de Franco se ten atrevido a tanta falsidade», dijo sobre este texto la nacionalista Montse Prado, que intervino en la sesión acompañada por la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón. A pesar de las críticas al desarrollo de la comisión, Prado reivindicó que su grupo consumiese la única oportunidad que tiene esta legislatura para impulsar este órgano. «Foi un acerto porque aflorou aá luz pública moita información que os galegos e galegas teñen dereito a coñecer», defendió.

La socialista Elena Espinosa, que en su caso no tuvo a su lado al líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, advirtió que la comisión «apenas puido avanzar nada sobre os datos constatados». «A prioridade do PP foi negar a documentación relevante e a comparecencia de persoas implicadas nos casos analizados», añadió la viceportavoz, argumentando que esta «opacidade contribúe a aumentar a sombra da sospeita».

La diputada razonó que cabría «continuar coa investigación» fuera del Parlamento, siempre y cuando no se impulsase una nueva comisión donde las mayorías en las votaciones fuesen de dos tercios, y no con mayoría absoluta como recoge el reglamento de la Cámara. Si no prospera esa opción, Espinosa abogó por hacer ese recorrido por la vía judicial.

A ello le animó el popular Roberto Rodríguez, que hasta en tres ocasiones retó a la oposición a acudir a los juzgados. «Verteron aquí acusacións gravísimas. Vaian ao xulgado, por favor», exhortó el diputado, que comenzó su intervención volviendo a cargar contra la oposición al considerar que «cando a verdade apareceu por esta comisión» estos le dieron la espalda. «Para vostedes esta guerra de difamación é infinita», señaló sobre una comisión «condenada ao fracaso» desde el inicio, y en la que los líderes de BNG y PSdeG solo «buscaban fotos e non feitos». «Vostedes son os primeiros que se arrepentiron de constituír esta comisión», resumió.

Rodríguez terminó su última participación en la comisión formulando al BNG, una vez más, la única pregunta que a su juicio quedó sin responder: «Son vostedes quen de garantir que no seu entorno persoal ou familiar non hai adxudicacións naquelas administracións que vostedes gobernan?». El dictamen aprobado a partir de la propuesta del PP concluye que los nacionalistas cambiaron de discurso en este organismo después de que se le preguntara por ello a la líder del Bloque. «Acabou sendo a comisión do espello ante o que vostedes quedaron espidos. O silencio é atronador», zanjó.

Voto conjunto de la oposición

El BNG y el diputado del grupo mixto apoyaron las enmiendas de supresión, totalidad y modificación planteadas por el PSdeG al dictamen de la comisión, que fueron rechazadas por la mayoría absoluta del PP. El documento aprobado, denunció Espinosa, «non inclúe nin unha soa referencia ás comparecencias que destaparon as irregularidades do proceso de construción do hospital nin aborda a cuestión dos contratos menores». Para la nacionalista Montse Prado, el dictamen es el resultado de los «métodos autoritarios» empleados por el PP para ocultar la documentación y vetar «comparecencias chave» como la del expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo.

«O Partido Popular pretendeu que os galegos e galegas non souberan como usan a Xunta para drenar recursos en beneficio do seu ecosistema de empresas amigas», condenó la diputada del BNG, convencida de que la comisión sí sirvió para demostrar el «modus operandi» de los populares para «engordar as contas do seu contorno empresarial co orzamento público».

Tras la aprobación de hoy, el dictamen será finalmente ratificado en el pleno del Parlamento, una vez se inicie el período de sesiones a partir de enero. Junto a ello, también se debatirán los votos particulares de BNG y PSdeG, que deberán registrar antes del 31 de diciembre.