¿Qué le regaló Alfonso Rueda a Felipe VI en su recepción en la Zarzuela?

CESAR QUIAN

El pasado martes el rey Felipe VI recibió al presidente de la Xunta en el palacio de la Zarzuela. Como buen invitado, Alfonso Rueda le llevó un presente a su anfitrión con marcado sello gallego. ¿De qué se trataba? De la colección O mundo do revés. Coctelería peliqueira, con la que la artista Laura Delgado ganó el Premio de Artesanía de Galicia 2022. Son tres vasos de cerámica para cóctel, diseñados como explica esta artesana, «para su uso». Laura no sabía que Rueda iba a elegir esta obra, pero sí que al presidente de la Xunta le gusta. «No sé por qué se eligió este regalo pero sí sé que a él [por Rueda] le gustan los vasos, porque me lo dijo». Esta vecina de Cambre, en donde trabaja, destaca el trabajo y el apoyo de la Fundación Artesanía de Galicia, «que está haciendo una labor brutal».

J.J. Guillén | EFE

Desde esta semana los reyes podrán prepararse un cóctel en tres de las figuras más representativas del Entroido gallego: un peliqueiro, una pantalla y un felo. Delgado quería hacer vasos cerámicos para coctelería y los que emplean este material suelen ser tiki, inspirados en la cultura polinesia. Por un lado a esta artesana le parecía un poco absurdo representar una figura de la que no sabía su origen ni su significado. Y por otro, «me di cuenta de que no hay nada porque esa coctelería es una invención, un fake». Dándole vueltas a esta idea se encontró en Instagram con las fotografías de Rober de la Torre, que recogen personajes tradicionales de Carnaval, y todo confluyó. Se decantó primero por el peliqueiro, después por las pantallas, y los últimos en sumarse fueron los felos. La prolífica autora sigue trabajando sobre todo en vajillas, tanto para particulares como para chefs.

Los tres vasos forman parte ya de la colección de regalos institucionales entregados a la familia real, una colección que no es pequeña. En el año 2023 los distintos miembros recibieron 301 obsequios de lo más variopinto. La mitad, 150, exclusivamente para Felipe VI, y 72 para la reina Letizia. Aunque placas y libros son lo más común, en el catálogo que publica el portal de transparencia de Casa Real aparece desde un azulejo y unos gemelos hasta un poncho, una cartera o un pañuelo de lana cachemir, pasando por un bolígrafo, una maqueta del Santiago Bernabéu, un juego de té, unos pendientes, una navaja, una chaquetilla de cocinero, instrumentos musicales o un balón firmado tras la final de la Copa. En el informe del 2022 figura el primer regalo que Rueda hizo al monarca: una réplica de Sargadelos del faro de Fisterra.