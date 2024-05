Rueda comunica al rey la «lealtad» de Galicia a la Corona y al «orden constitucional» en su visita a Zarzuela

La Voz

El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, aseguró este martes al rey Felipe VI que su autonomía será «leal» a la Corona y al orden constitucional para defender el «equilibrio» territorial que, según el jefe del Ejecutivo gallego, se vulnera por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Rueda ha transmitido este mensaje al rey en la reunión mantenida en el Palacio de la Zarzuela tras su reelección al frente de la Xunta. El encuentro se ha prolongado por espacio de una hora y cuarto.

El dirigente popular acudió al palacio de la Zarzuela para verse con el rey, como hizo hace dos años, con objeto de «trasladarle el sentir mayoritario gallego, siendo una nacionalidad histórica». «Nuestro convencimiento de que dentro del marco de la Constitución y formando parte de España es donde Galicia encuentra su razón de ser», le dijo. Eso sí, con sus «particularidades y una fuerte identidad». El presidente también le trasladó a Felipe VI la «lealtad mayoritaria» de Galicia a la corona. «El estilo gallego de moderación, centralidad, sentidiño y estabilidad tiene perfecto acomodo en la España constitucional. Galicia va a ser leal a la corona y al orden de la Carta Magna», añadió.

El dirigente popular trasladó también al monarca los «objetivos que se marca Galicia» y pudo comprobar que el rey «ten unha preocupación e coñecemento da situación política e é consciente da situación que había en Galicia antes das eleccións e do escenario que se abre logo de que os galegos falaran» . «Se lo agradezco muchísimo y creo que merece la pena destacarlo», agregó para también señalar que «los objetivos que nos fijamos hace dos años sobre fondos Next Generation, infraestructuras y otros asuntos los he vuelto a plantear porque siguen sin estar atendidos» por parte del Gobierno central. Un Ejecutivo que, denunció, debe también escuchar las demandas de «equilibrio territorial» respecto al trato recibido por Madrid.

De hecho, el presidente gallego señaló que «quería ter esta audiencia [con el rey] e a partir de aí inmediatamente, hoxe mesmo ou maña cando estea de volta en Galicia, pedirei ser recibido polo presidente do Goberno, Pedro Sánchez» porque «Galicia ten moitas reclamacións e tamén moitas cousas que achegar ao conxunto de España. É a persoa axeitada para transmitir as reclamacións, suxestións e comentarios, ademais de recibir os que estime facer e o presidente. Como hai dous anos, antes de entrar noutras reunións e debates con outros membros do Goberno, quero ser recibido e escoitado, e agardo que así sexa».

Respecto a las elecciones gallegas y la pujanza del PP en las encuestas nacionales, Rueda evaluó que «algúns dende Galicia tamén poñían en dúbida» que el partido fuera a obtener mayoría absoluta. Y quiso también evaluar las demandas de los partidos independentistas de cara a las elecciones catalanas y rescatando el resultado de EH Bildu en las vascas. Formaciones independentistas que, para el presidente, también jugaron sus cartas en Galicia. «Durante a campaña trataban de ocultalo, pero despois volveron ás andadas con respecto á autodeterminación, a poñer en cuestión o modelo constitucional ou a ir por outras fórmulas. Todo iso tamén estaba en xogo e en discusión nas eleccións, e o pobo galego falou de xeito maioritario. Creo que é bo, despois de ser posto en cuestión, dicirlle ao máximo representante de todos eses valores que maioritariamente o pobo galego segue pensando que Galicia ten que ir por aí», agregó.

Fuera de micrófono, el presidente de la Xunta ha informado a los periodistas, según recoge Efe, que el rey tiene planeado asistir a la entrega de despachos en la Academia de la Armada de Marín el próximo 16 de julio y que podría hacerlo acompañado por la princesa Leonor, toda vez que se incorporará a este centro a mediados de agosto una vez que concluya su primer año de formación en la Academia General Militar de Zaragoza.