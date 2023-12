El Gobierno confirma que habrá una subida de los peajes de las autopistas mayor que la del IPC

Cabina de peaje de Audasa, en imagen de archivo. CAPOTILLO

Los peajes de las autopistas estatales, entre ellas las gallegas AP-9 y la AP-53, subirán el año que viene por encima del coste de la vida. El Gobierno central ha decidido recuperar a partir del 1 de enero parte de la subida que frenó en el 2023 en las tarifas de las concesiones de la red de autopistas estatales, en las que autorizó un encarecimiento máximo del 4 % en lugar del 8,4 % que marcaba la evolución de la inflación en el sector. De esta manera, los peajes de las autopistas del Estado subirán en el 2024 el 4,03 % de incremento que determina la fórmula habitual de revisión de precios del sector y parte del 4,4 % que quedó sin aplicar en el presente ejercicio como medida para evitar un fuerte impacto económico a los consumidores.

La decisión de empezar a recuperar desde enero la subida frenada en el 2023 ha sido confirmada hoy por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la visita que realizó a las obras de reconstrucción de los viaductos de O Castro en la A-6. «En unos días se publicarán las subidas. Como saben, el año pasado se mitigó la subida que tenía que haber sido del 8 % y se difirió a años posteriores», dijo el ministro socialista evidenciando la activación que el real decreto aprobado hace un año ya dejó previsto para que se escalonen entre el 2024 y el 2026 los algo más de cuatro puntos que se evitaron incrementaran los peajes este año. Resta por conocer cómo se distribuirá esa subida a lo largo de los tres ejercicios, pero en todo caso, en la AP-9 tendrá que ser mayor, pues la subida autorizada para el año actual prevista fue de un 9,46 %, aunque como en los demás casos, el Gobierno únicamente permitió el incremento del 4 %, asumiendo el pago del resto a Audasa.

«Pronto la publicaremos», continuó el ministro en referencia a la orden ministerial que regulará la revisión de los peajes, «pero tendrá que ser un poquito superior a la del año pasado porque tenemos ese IPC acumulado que tenemos que subir». Eso sí, recordó que en la AP-9 habrá una facilidad económica nueva para los conductores asiduos. «Pero también digo que para Galicia tendremos una bonificación. Como saben, hay un acuerdo de investidura con el BNG y habrá una bonificación, en concreto en la AP-9 importante para usurarios recurrentes», apuntó Puente, quien no concretó si está se aplicará ya desde el 1 de enero, o se activará cuando se aprueben los Presupuestos generales del Estado para el 2024, como quedó establecido en el acuerdo de investidura entre socialistas y nacionalistas. Tampoco aclaró el ministro si en el caso de la AP-9 el Estado volverá a asumir o no el 1 % de subida extra y acumulativa a la que Audasa tiene derecho para recuperar los más de 400 millones de euros en los que valora el coste de las obras de ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago. Esa subida a mayores empezó a aplicarse en el 2018 y estará vigente hasta el 2038, aunque el Gobierno la ha rebajado destinando a su pago 40,3 millones que no fueron utilizados en la partida habilitada para las bonificaciones de la AP-9 activadas hace dos años.

La bonificación pendiente de activar, la acordada entre PSOE y BNG, favorecerá a los conductores que hagan al menos 20 viajes al mes en trayecto en el mismo sentido de la circulación. Es decir, quien al menos circule cuatro días a la semana, por ejemplo entre A Coruña y Santiago, y alcance con ello la cifra mínima de recorridos mensuales verá como la factura de ese mes en la que se cargarán los pasos registrados en el dispositivo de telepeaje contará con una rebaja extra del 50 %, en lugar del 20 % que se aplica hasta ahora. No se podrán beneficiar de la medida quienes aunque hagan 20 viajes al mes y estos sean diferentes y aleatorios, como por ejemplo unos días entre A Coruña y Ferrol, otros de A Coruña a Santiago y unos más a mayores entre Vigo y O Morrazo. La bonificación pactada trata de favorecer a trabajadores y estudiantes que hacen con asiduidad el mismo recorrido para desplazarse desde sus domicilios a lugares de trabajo y estudios. Estos, en todo caso, son unos 20.000 conductores, que verán, eso sí, como el precio de los viajes de ida y vuelta por la AP-9 se reducen solo a un cuarto de la tarifa oficial, dado que a la bonificación señalada se le une la existente que hace que el regreso efectuado en menos de 24 horas del viaje de ida sea gratis.

Estas son las bonificaciones de la AP-9 y que tendrán que aplicarse en la AP-53

El acuerdo de investidura PSOE-BNG establece que todas las bonificaciones y rebajas que se apliquen a la AP-9 tendrán que hacerse extensivas también a la AP-53 (Santiago-Dozón), hasta ahora la única autopista de España en la que no existe ninguna tarifa reducida ni posibilidad de rebajar su coste por alta utilización, uso de telepeaje o discriminación horaria. Como en el caso del aumento de las bonificaciones en la AP-9 para los usuarios recurrentes, está por ver si esa medida se activa ya o hay que esperar a que se aprueben los presupuestos del 2024. En todo caso, lo que sí está aprobado o en vigor son las siguientes bonificaciones:

PARA usuarios frecuentes

Incremento del 20 al 50 %. Los llamados «usuarios superrrecurrentes», aquellos que realicen al menos 20 viajes al mes en el mismo sentido de circulación, verán incrementado el descuento del 20 % actual a un 50 % en la factura mensual generada con los cargos en su dispositivo de telepeaje. Esto quiere decir, que quien haga más de 20 viajes al mes pasará a pagar solo la mitad de sus viajes de ida, dado que la vuelta en el plazo de 24 horas ya es gratis (y se mantiene). La medida estará activa en cualquier día de la semana y durante las 24 horas. Falta conocer cuándo entrará en vigor.

No cuentan los trayectos realizados en tramos gratuitos, como lo son las circunvalaciones de Santiago, Pontevedra, Vigo y de Fene a Ferrol, ni los que cuentan con peaje en sombra, los que abona la Administración, que son los casos de Rande-Vigo y A Coruña-A Barcala. Cada mes, el contador del número de viajes empieza de cero y no se acumulan los realizados con anterioridad.

Según el pacto PSOE-BNG, también pasarán a beneficiarse del nuevo trato a los superrecurrentes los usuarios de transportes pesados. Estos ya cuentan desde el año 2021 con un descuento del 20 % en cualquier recorrido y aunque lo paguen en la cabina en metálico o con cualquier otro medio. Su factura será ahora del 50 % si superan los citados 20 viajes al mes.

Gratuidad en el viaje de regreso

Con telepeaje. Vigente desde el 29 de julio del 2021 para todos los vehículos ligeros por una iniciativa del Gobierno que se desarrolló a partir del acuerdo de investidura alcanzado en el 2019 también entre el PSOE y el BNG. Se tendrá que extender el año que viene a la AP-53. Quien circule, por ejemplo entre Santiago y Lalín, pasará a pagar solo los peajes del viaje de ida, y el retorno será gratis si se realiza antes de 24 horas y se abona con telepeaje. La medida es aplicable de lunes a domingo y durante toda la jornada.

Descuento adicional entre Vigo y Tui

Incentivo para dejar la A-55. La factura en este tramo ya funciona como van a quedar para los usuarios superrecurrentes en todos los demás tramos de la AP-9 a partir de la aplicación del acuerdo PSOE-BNG. Quienes circulan por el último tramo de la autopista del Atlántico se les cobra solo la mitad en el viaje de ida si regresan antes de 24 horas y pagan, como siempre, con telepeaje. La medida fue aplicada para promover el uso de la autopista en lugar de la peligrosa autovía paralela A-55, una de las que registran mayores índices de siniestralidad de España y que se encuentra saturada de tráfico pesado y de cercanía.

Gratuidad entre Vigo y Redondela

Para evitar discriminaciones. De nuevo, quienes paguen con telepeaje y conduzcan un vehículo ligero tienen gratis el paso por la cabina ubicada bajo el puente de Rande, si la ida y la vuelta la hacen en menos de 24 horas. Camiones y autobuses no pagan. La reivindicación de los redondelanos fue escuchada para evitar que siguiesen estando discriminados respecto a los conductores que hacían un recorrido más largo entre Vigo y O Morrazo, a los que no se les cobra peaje en su paso por el puente de Rande y es asumido por las arcas del Estado.

Las tarifas para el 2024

Estimaciones. Si al 4,03 % previsto de subida en los peajes del 2024 en función del IPC del sector, se le suma el 1 % extra concedido a Audasa y la primera de las tres mitades de subida no aplicada en el 2023, los peajes de la AP-9 corren el riesgo de subir un 6,85 %, cifra inédita salvo por la escalada sufrida en el 2012, con tres encarecimientos sucesivos por incremento del IVA y anulación de una serie de descuentos aplicados desde el año 2000. Con esa hipotética subida de casi 7 puntos los peajes entre A Coruña y Santiago pasarían de los 7,45 actuales a 7,95 euros (con la aplicación del redondeo permitido a múltiplos de 5); entre A Coruña y Ferrol, de 5,25 subiría a 5,60; de Santiago a Pontevedra ascendería de 6,40 a 6,85, o entre Vigo y Pontevedra, de 4,30 a 4,60. Para hacer todo el recorrido de Ferrol a Tui serían necesarios 25,55 euros en peajes, en lugar de los 23,90 de hoy, y de A Coruña a Vigo se pasaría de 18,15 euros a 19,40.