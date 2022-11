Por la tarde. El colectivo feminista Polamiúda convoca una concentración a las ocho de la tarde que será en la Praza do Cantón, como la del Ayuntamiento.

QUIROGA

Por la tarde. El BNG del sur de Lugo organiza este año una convocatoria centralizada en Quiroga. A las ocho de la tarde empezará en la Casa da Cultura una charla-coloquio conducida por Rosa Ana Prieto Florines, responsable comarcal del BNG, que invitará a «reflexionar sobre o 25-N desde a súa existencia ata a súa eficacia». Y a las nueve de la noche tendrá lugar una concentración en la plaza de España, también organizada por el Bloque, que, con el lema «Fortes», reclamará el final de la violencia de género.

LUGO Y VILALBA

En la capital chairega (plaza de la Constitución, 12 horas) se celebra el acto institucional del 25N, que organizan el Concello y el Centro de Información á Muller (CIM) y en el que se leerá un manifiesto.

En la ciudad amurallada (plaza de Santo Domingo, 12 horas) se celebra también un acto institucional, con la lectura de un manifiesto, con una ofrenda floral y con la actuación de Rut León. En Lugo, además, durante todo el día se llevará a cabo la actividad #maltratadoresnon, y en la Praza Maior se colocarán maniquíes en los que se podrán plasmar mensajes contra la violencia de género.

En Lugo (rúa Armanyá, frente a la Subdelegación del Gobierno, 20 horas) la Plataforma Feminista de Lugo y la Marcha Mundial das Mulleres convocan una concentración bajo el lema «Se o presente é loita, o futuro será libre».

La comarca de Ferrol celebra el 25N con actos culturales y reivindicativos

La comarca ferrolana se vuelca con el 25N, con propuestas culturales y reivindicativas tanto para estudiantes como para el público general.

Teatro, acto oficial y carrera. Mañana en el Cantón será el acto institucional a las 12.00 horas con todos los grupos municipales. A la misma hora se plantarán rosales delante de la estatua de Concepción Arenal, en Esteiro. El domingo, la carrera contra la violencia de género saldrá a las 11.00 horas del Cantón y el Racing lucirá pancarta reivindicativa.

NARÓN

Acto y ofrenda floral. El acto municipal será mañana a las 11.30 horas en la Praza da Gándara, con ofrenda floral en el monumento a la mujer. Allí se reunirá la Marcha Mundial das mulleres a las 19.30 horas.

FENE

Violencia vicaria. Joshua Alonso perdió a su madre en 2017 por una explosión provocada por su marido, del que estaba en trámites de separación. Dará dos charlas sobre violencia vicaria el 25 (10.20 y 12.20) en el IES de Fene.

AS PONTES

«Micoloxía en feminino». Es la exposición organizada por el Concello, con la Universidade de Vigo y MycoGalica Plantae. Recopila la historia de 20 mujeres que se dedicaron al estudio y la divulgación científica de las setas. En la Casa Dopeso hasta el 25.

PONTEDEUME

Concentración. El acto central será el 25 (12.00 horas, plaza Real), con manifiesto. «Que o medo non che impida ver o futuro» es el lema de los talleres y actividades promovidos por el Concello en centros educativos.

VALDOVIÑO

Teatro y caminata reivindicativa. Tarabela Creativa representa el espectáculo de narración oral Tabú, el viernes (20.30 horas, Casa da Cultura). El 27 habrá caminata, con salida a las 17.30 de la Casa da Cultura y concierto, As mulleres creadoras, de Feminino Plural, junto al parque (si llueve será en la Casa da Cultura, 18.00).

ARES

Las mujeres en la ciencia. Tras la jornada sobre violencia de género y mujer migrante que se celebró hace unos días en el salón de actos de la Alianza Aresana, el martes se inauguró allí mismo la exposición #SomosQuen: Científicas preto de ti!, abierta hasta el 2 de diciembre. Versa sobre nueve investigadoras y llega a Ares gracias a la colaboración del Concello y el Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS) de la Universidade de Santiago de Compostela.

CEDEIRA

Maleta viaxeira contra a violencia de xénero (MAVI). La subdelegada del Gobierno, María Rivas, presentó la maleta cargada de libros sobre feminismo, igualdad, autoestima o empoderamiento, que invita a la reflexión. Asistieron docentes de las bibliotecas del CEIP y el IES.

ORTIGUEIRA

Punto violeta. El puesto informativo estará en la Alameda hoy; y a las 16.00 horas, seminario de defensa personal femenina en el pabellón del IES (seguirá mañana). El viernes se leerá el manifiesto (12.00) y Tarabelos escenificará Contos nunha roda: Manuela e Manuel (17.30, biblioteca).

CARIÑO

Cine. El viernes habrá concentración (12.00 horas, junto al concello) y el sábado se proyectará la película El cuarto de Mona (19.30, auditorio), la historia de una mujer a la que todo le va mal.

SAN SADURNIÑO

Proyecto O Lavadoiro. Los resultados de la iniciativa llevada a cabo por ambos concellos con apoyo de la Diputación se presentan el sábado (11.30 horas, Casa da Cultura de San Sadurniño).

CABANAS

«Memoria dun século. Relatos de resiliencia». Es el acto central del viernes (17.00 horas, concello), con participación de vecinas. Marta Ortiz y Sofía Espiñeira representan la obra Matrioskas el día 26 (18.30, concello).

MUGARDOS

Con el alumnado. El Concello hará una ruta a pie con estudiantes, el 25; y a las 11.30 horas, declaración institución, con minuto de silencio y suelta de globos por las mujeres asesinadas.

MAÑÓN

Tercer plan de igualdad. El Concello lo presenta hoy (18.00 horas), en el centro sociocomunitario. Mañana (18.30) habrá una charla de la abogada María Pérez Santaballa, organizada por Agallas; y un concierto de Paty Lesta y Cristian Leggiero (20.00).

Vigo. El feminismo vigués pide una «fuerte movilización» este 25N para acabar con la «barbarie machista»

Feminismo Unitario de Vigo ha pedido esta mañana una «fuerte movilización» de cara a la manifestación convocada para este viernes, 25 de noviembre. La organización, que engloba a más de 15 colectivos y mujeres a título individual, ha informado de que la protesta partirá del cruce entre Vía Norte y Urzaiz a partir de las 20,00 horas y recorrerá las calles de la ciudad olívica hasta llegar a la calle Colón con Policarpo Sanz.

VIGO

20 horas. Manifestación que saldrá de Vía Norte, convocada por Feminismo Unitario de Vigo.

TUI

19 horas. Organizado por el Concello, en el interior de los juzgados de Tui tendrá lugar una acción escénica protagonizada por Mónica Sueiro. Después se leerá un manifiesto y seguirá una actuación musical de Sofía Espiñeira.

CANGAS

19.30 horas. Manifestación que saldrá de la Plaza do Concello.

Arousa: una manifestación, lectura de manifiestos, teatro, música y andainas

Arousa vuelve a volcarse un año más en la conmemoración del Día contra la Violencia de Género, el 25N, que propiciará actos reivindicativos y lúdicos en todos los concellos.

vilagarcía

Manifestación y pegatinas. El colectivo O Soño de Lilith ha convocado para este viernes, a las 20.30 horas, una manifestación con salida de la plaza de Galicia. Invitan a acudir con ropa negra y morada y artilugios para hacer ruido. Por su parte, la concejalía de Muller ha organizado una campaña de concienciación entre el empresariado, los centros escolares, las instituciones y las entidades socioculturales y deportivas centrada en un sector altamente masculinizado, como el automovilístico. Talleres, concesionarios, autoescuelas o taxistas portarán las pegatinas relacionadas con este tema.

cambados

Manifiesto con las gafas moradas. Mañana viernes se dará lectura a un manifiesto en la plaza del Concello, donde se instalará el Punto Morado de información y se colocará la cartelería, que este año tiene su elemento central en unas gafas gigantes de color morado que colgarán del balcón consistorial. Por su parte, Judo Club Senín celebra los días 24 y 28 de este mes unas jornadas de defensa personal con el fin de enseñar a los participantes a evaluar y hacer frente a situaciones de amenaza, conflicto y agresión mediante técnicas de judo y lucha Sambo.

o Grove

Con poesía y música. El viernes a las 20.30 horas tendrá lugar una performance en la casa da cultura Manuel Lueiro Rey bajo el título Quen son?, que plantea un espacio de reflexión personal y grupal sobre la deconstrucción del género, obra del sociólogo Jorge García Marín, de la USC, e interpretada por Rebeca Oliveira. Antes se dará lectura a un manifiesto redactado por el Consello Local de Igualdade. El domingo a la una de la tarde en la calle Castelao habrá un recital poético y musical en que participarán Fla Meco, Dunia Álvarez, Lorena Castro, Gemma Basallo, Mari Cacabelos Lourdes Serrano, Mariña Solís, Miguel Besada, Pablo Leiva y Queco Fresco.

vilanova

Un mural para pegar versos. Mañana viernes al mediodía se dará lectura a un manifiesto delante del consistorio con la participación de alumnos del instituto de Basella y del colegio Xulio Camba, que confeccionaron un mural en el que se insertarán poesías. La semana pasada ya se realizaron otras actividades en el auditorio bajo el paraguas de Féminas en Acción.

MEIS

En Mosteiro y Armenteira. El Concello, en colaboración con el CPI Mosteiro y el CEIP Armenteira, ha organizado la lectura de dos manifiestos: a las 12 horas será en la plaza de abastos de Mosteiro y una hora después en la plaza de Vilar, en Armenteira. En caso de lluvia, los actos se trasladarán a la biblioteca del colegio.

MEaño

En marcha. El Concello ha organizado para el día 25 la lectura de un manifiesto delante del consistorio y para el sábado, a las 16.30 horas, la Andaina contra a violencia de xénero con salida desde la plaza del Concello. El miércoles día 30 en la casa de la cultura de Meaño, de 19 a 21 horas, tendrá lugar un taller bajo el título Aautoestima, Benestar e Saúde con Perspectiva de Xénero y el sábado 3 se celebrará un curso de defensa personal en el pabellón de Xil, de 10 a 14 horas.

Ribadumia

Una gala, una exposición, teatro y literatura. Este viernes se inaugura en el auditorio la exposición Non somos números, del fotógrafo Alberto Medrano, organizada por la asociación Esmar Non á Violencia. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de febrero y su apertura, a las 20 horas, dará paso a la lectura de un manifiesto y una performance. El sábado a las ocho de la tarde se celebrará una gala solidaria a favor de Esmar que estará presentada por Rubén Riós y contará con las actuaciones de Onte e Hoxe, Ximena Rodríguez, Marietta y la asociación Volandeira. La entrada será gratuita y quien aporte un euro para Esmar entrará en un sorteo de regalos. El domingo, desde las siete de la tarde, llegará al escenario del auditorio Feminíssimas y el jueves 1 de diciembre, de 10 a 12 horas, en la casa de la cultura de Ribadumia, el CIM impartirá un taller de autoestima y bienestar. La programación se cierra el día 2, a las 20 horas, con la presentación del libro The Divis, de Sonia H de Arcos.

A ILLA

Luces y andaina. Tras el encendido del alumbrado morado en la fachada del Concello, previsto para esta noche, en el mismo lugar se realizará mañana al mediodía una concentración en la que se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género.

pontecesures

En el comercio. 47 locales comerciales de Pontecesures iniciaron ya el día 16 unas jornadas de formación que permitirá que estos establecimientos pasen a formar parte de una red de espacios seguros contra la violencia machista y mañana viernes se les entregará los correspondientes distintivos. Ese día al mediodía tendrá lugar la lectura de un manifiesto en A Plazuela, donde se situará la Caravana Morada.

catoira

Cuentacuentos. Comenzó un ciclo de cuentacuentos en el colegio Progreso que continuará el viernes. Mañana en el Concello se instalará un Punto Violeta con materiales divulgativos para combatir la violencia machista.

valga

Música y autodefensa. Ghazafellos actuará para el alumnado del CEP Xesús Ferro Couselo y del CEIP Baño-Xanza, a las 12 horas del viernes se guardará un minuto de silencio delante del Concello en señal de repulsa por los asesinatos por violencia de género y a las 18.30 horas, en el auditorio municipal, habrá un nuevo cuentacuentos. El sábado, la Banda de Música Municipal de Valga ofrecerá un concierto a partir de las ocho de la tarde y el miércoles día 1 se impartirá un curso de autodefensa, a las 16.30 horas en el auditorio. Durante el mes de noviembre se mantendrá en el auditorio la exposición «Eliminación da violencia contra a muller.

Así se movilizará este 25 de noviembre la Costa da Morte

Viernes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Costa da Morte se moviliza. Estos serán los puntos y horas clave:

Carballo

El día más intenso. Carballo está creando una red de puntos seguros y ha implicado también al comercio. Trabaja asimismo con el alumnado. Hoy, a las 12.00, concentración en la Praza do Concello y lectura de declaración institucional. Además, a las 18.00, en la biblioteca Rego da Balsa, espectáculo infantil de narración oral y títeres: «Novos lobos». Consulta de plazas.

Intervención del CRA Ponte da Pedra. En el Pazo da Cultura, de 09.30 a 11.30: «Coidámonos cos cinco sentidos».

Concierto de Antía Muíño. Promueve la asociación Lumieira. La voz de Antía Muíño es una revolución. El premio como Artista Emerxente en los Martín Códax lo reafirma. Su primer disco, Carta Aberta, salió ayer a la calle (disponible en formato cedé y vinilo) y con él bajo el brazo recala hoy en la capital de Bergantiños: 21.00 horas, auditorio Rego da Balsa. Pura emoción y sensibilidad. Tradición, jazz, bossa nova... Más datos en la página 6 de esta misma edición. Entrada: 3 euros. Venta anticipada de tiques en las distintas librerías de Carballo.

A LARACHA

Andaina. Hoy, segunda edición de la andaina «A Laracha unida fronte ás violencias machistas» (16.30, salida de la Praza do Concello). Por la senda peonil A Laracha-Cabovilaño: 5 kilómetros.

Teatro. Teatro comprometido en los Venres Culturais. Hoy, a las 21.00, en la Casa da Cultura, representación de «The Witch», con Diana Sieira. Es gratuito.

CORISTANCO

Sillas vacías. A las 12.00, iniciativa municipal, inauguración de la exposición «Nin unha cadeira máis baleira», en el edificio de servicios múltiples. Lectura de manifiesto con Dora Mat. Se invita a los comercios a sumarse a la campaña con una silla vacía.

Alcalde Xosé Pichel. Promovieron un taller de pintura, un mural y varias sillas para esa muestra. Hoy se suman al manifiesto (12.00).

MUXÍA

Concentración. A las 12.00, delante del Concello, con alumnado del IES y deportistas muxiás.

VIMIANZO

En el campo de fútbol. «Ergue as ás pola túa liberdade»: papaventos en el campo de fútbol, a las 12.00. Con escolares de Baíñas, Carantoña, Carnés y Castromil.

ZAS

Cometas y charla. Volado de cometas de color violeta: 10.00, Praza. A las 12.45, en el instituto Maximino Romero, charla «Dependencia emocional como factor de risco na violencia de xénero»: imparten Enrique Delgado y Patricia Rodríguez, psicólogos.

CORCUBIÓN

Manifiesto. Concentración y lectura a las 12.00. Consistorio.

Cabana

Visibilidad. «A visibilidade da muller: somos unha voz importante» es el título de la jornada prevista para las 11.00 en la Casa do Pendón. Intervendrán Branca Vilela, Maica Pastoriza, Íntegro, alumnos de la Escola de Teatro y mujeres de Son de Cabana.

LAXE

Manifiesto y globos. A las 12.00, delante del consistorio. Lectura institucional y suelta en homenaje «ás que xa non están».

CAMARIÑAS

Manifiesto escolar y poesía. Sobre las 12.00, jóvenes del IES Pedra da Aguia leerán un manifiesto contra la violencia de género. Recital poético y musical.

MALPICA

Lectura y vídeo local. También a las 12.00, lectura de manifiesto y posterior proyección de un vídeo en el que participaron diversas asociaciones del concello.

CEE

Plan de igualdad y acto principal. A las 10.00, presentación del tercer Plan de Igualdade. Manifiesto en la Praza 8 de marzo (12.00), con participación de Apem, Aspadex y alumnado del Manuela Rial Mouzo y los dos institutos. En caso de mal tiempo, en la Casa da Cultura. Inauguración de un nuevo mural en la Praza da Porta do Sol.

FISTERRA

Manifiesto. Con la participación de escolares. Lectura a las 12.00, en el salón de sesiones. Photocall «Fisterra en negro».

DUMBRÍA

Actos provinciales. Se suman a las 9.45 al acto institucional previsto en el IES Ramón Puga.