Para Confapa, no hay duda: «La campaña es un completo desastre» y «usar TikTok con niños de 13 años sin consentimiento paterno parece simplemente inaceptable».

La Delegación del Gobierno contestó en su momento al presidente de Confapa, y le explicó que se pensó «nesta acción como un traballo educativo colectivo destinado a reflexionar e plasmar de forma creativa os valores fronte á violencia machista a través dunha ferramenta recoñecible para a mocidade, e que sen dúbida é un medio a través do cal podemos falarlle de forma directa aos mozos e mozas, aos que cada vez é máis difícil chegar polas canles de comunicación tradicionais». El carácter educativo de la misma —añaden desde el organismo— se resalta porque han sido los profesores los convocados, no directamente los jóvenes.