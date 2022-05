Alfonso Rueda abrazando a su mujer y a una de sus hijas tras ser proclamado presidente del PPdeG. RAMON LEIRO

«Aquí non hai nin tutelas nin tutías, aquí hai un presidente do partido, un líder do equipo e un proxecto», dijo primero Alberto Núñez Feijoo. «Non houbo nin tutelas nin tutías, foi así», confirmó minutos después Alfonso Rueda. El diálogo, en el que ambos parafrasearon el ya legendario compromiso de Manuel Fraga cuando dio el testigo a José María Aznar, se produjo de discurso a discurso en la clausura del congreso extraordinario de Pontevedra, en el que el PPdeG ha completado la transición del liderazgo, tanto en el partido como antes en la Xunta: de Feijoo a Rueda.

El partido ha concentrado todo el poder en su nuevo número uno, que desde hace una semana ya dirige el Gobierno gallego. A Rueda le faltaba la presidencia del PPdeG, a la que accedió en un congreso de aclamación, con el sí del 97,2 % de los 1.164 compromisarios que fueron esta mañana a Pontevedra.

Alfonso Rueda, el presidente que empezó vendiendo puerta a puerta Carlos Punzón

El nuevo presidente dijo que asume con «enorme ilusión e responsabilidade» la tarea que le han encomendado los militantes, y se comprometió a darlo todo para estar a la altura: «Hoxe empeza un novo camiño, e conto con todos vós para percorrelo».