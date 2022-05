Alfonso Rueda, el presidente que empezó vendiendo puerta a puerta

Acabó la carrera en cinco años. Era de los estudiantes disciplinados de los que aprueban todo en junio e incluso le dio para hacer prácticas en el departamento de personal de Ence en los dos últimos veranos de estudios ganando el equivalente a 600 o 700 euros, un dineral para un chaval de los ochenta. No sabía qué hacer cuando concluyó los estudios, pero lo del dinero ganado en sus primeras experiencias laborales le dio una pista de lo que quería y le que acabó encaminando a una empresa auxiliar del Banco Santander en 1991 para trabajar como comercial. Su cometido: vender fondos de inversión a los clientes con los que desde un call center, teóricamente, se concertaba una cita. La realidad era que todos los contactados telefónicamente rechazaban de malos modos en su mayoría la visita del vendedor. Rueda pensó que lo mejor sería no preavisar a los posibles firmantes. Los timbres de Pontevedra, Marín y pueblos próximos fueron apretados uno tras otro por un espigado y delgado joven buscando, sobre todo, a clientes de otros bancos, los que de captar daban lugar a una buena comisión. No le fue mal en la tarea de convencer a inversionistas que no sabían un instante antes de abrirle la puerta que lo iban a ser.

Dicen quienes le conocen bien que Alfonso Rueda se refiere a esa experiencia como de la que ha sacado más enseñanzas y conocido mejor a la sociedad, sus intimidades, anhelos y miedos.