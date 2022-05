Imagen de archivo del congreso de sucesión de Manuel Fraga al frente del PPdeG, que acabaría liderando Alberto Núñez Feijoo, en el 2006 XOAN A.SOLER

Todo son excepciones y no hay ninguna pauta que remita al anterior. Así son los congresos del Partido Popular que han implicado relevos personales importantes en sus cuatro décadas de existencia como organización política, tanto en Galicia como en España. Hasta Alberto Núñez Feijoo, que siempre ha llevado a gala el haber sucedido a Manuel Fraga compitiendo con compañeros de peso y con más experiencia y arraigo en Galicia, traicionó parcialmente a su biografía al llegar a la presidencia nacional sin competir en las urnas con ningún rival. Lo mismo que le sucederá este fin de semana a Alfonso Rueda cuando se convierta en el nuevo presidente del PP de Galicia, sin oposición. Lo hará en un congreso en Pontevedra al que acudirá Feijoo, pero también Cuca Gamarra y el número 3 del PP nacional, Elías Bendodo.

Distinta fue la lucha interna protagonizada en el 2005 por el propio Feijoo, José Manuel Barreiro, Enrique López Veiga y Xosé Cuíña para hacerse con el liderazgo del PPdeG. Dos años antes, José María Aznar hizo una designación a dedo para el PP nacional cuando resolvió meses de especulaciones y deliberaciones con una llamada telefónica: «Mariano, te ha tocado», le dijo a Rajoy, según contó la periodista Magis Iglesias en el libro La sucesión. El propio Aznar desveló años más tarde las palabras previas del gallego, que ya se olía la tostada: «Presidente, prefiero que no me digas lo que intuyo que me vas a decir».

BENITO ORDOÑEZ

Supuestamente, el nombre del sucesor estaba escrito en un cuaderno azul que fue muy popular el verano anterior, aunque también hay quien sostiene la tesis de que allí había apuntada una doble erre, de Rodrigo Rato, que hasta en dos ocasiones declinó las tentadoras propuestas del primer presidente del Gobierno del PP, al que siempre le dijo que no quería saber nada de la Moncloa, pero que se molestó al saber que no sería el elegido.