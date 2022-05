Alberto Núñez Feijoo y Alfonso Rueda, este domingo en el congreso del PPdeG en Pontevedra. RAMON LEIRO

Alberto Núñez Feijoo dijo que no era día de nostalgia. Pero ni él ni Alfonso Rueda pudieron evitar hablar del día en el que se conocieron. Feijoo buscaba un secretario xeral para el PPdeG y el exconselleiro Xesús Palmou, que había ostentado también ese puesto, le recomendó a Rueda. Se entrevistaron en un hotel el 2006. Feijoo se encontró con «un tío al que no conocía». Estaba en la oposición después de la pérdida del poder por Manuel Fraga y ofreció a Rueda ser su número dos, un puesto en el que iba a perder dinero con respecto a su trabajo de funcionario (era secretario municipal). Que aceptase fue la prueba de que Rueda no se arruga ante «lo más difícil», dijo Feijoo.

Su sucesor rememoró las caras que se le debieron de ir poniendo a medida que Feijoo iba enumerando sus «condiciones» para el puesto. No entró en detalles, pero añadió una anécdota que no se conocía. Dejó la entrevista con Feijoo pensando: «E eu que lle digo a este home?». La respuesta la consultó con su mujer, Marta Coloret. Le explicó cómo podía cambiar su vida, no precisamente para bien. Su esposa le contestó: «Teño tan claro que tes que dicirlle que non que estou segura de que vas dicir si». Feijoo hizo un gesto de aprobación hacia Marta, que estaba sentada en la sala.

El ahora presidente añadió inmediatamente después: «Non me arrepentín nin un solo día». Recordó que, pese a la situación (estaban en la oposición), nunca estuvieron «solos en absoluto», pero sí que sintieron a veces una soledad «preocupante» cuando la gente no parecía tener confianza en que fuesen capaces de recuperar la Xunta frente a PSOE y BNG. Fueron, pese a todo, «tempos moi bonitos», señaló Rueda con cierto toque de nostalgia.