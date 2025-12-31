Rueda invoca a Castelao en fin de año y urge a la unidad para construir Galicia: «Hai sitio para todos»

Xunta de Galicia

La Xunta declaró el 2025 Año Castelao, coincidiendo con el 75 aniversario de su muerte, y en el último día de conmemoración, Alfonso Rueda reivindicó en su tradicional discurso de fin de año el legado de un «rianxeiro universal e poliédrico», dibujante, dramaturgo ensayista y político, facetas que resumió en su «condición de galeguista».

El presidente de la Xunta habló desde el Museo de Pontevedra que custodia más de 1.800 piezas relacionadas con el intelectual. Su mensaje principal fue un llamamiento a la unidad: «Galicia non exclúe a ninguén cando se trata de construír o seu futuro», y lo subrayó citando una de las famosas estampas del de Rianxo: «Non lle poñades chatas á obra mentres non se remata. O que pense que vai mal que traballe nela, hai sitio para todos».

Como es habitual en la Xunta, el mensaje del presidente tuvo un marcado carácter institucional y no citó a la oposición del BNG y el PSdeG. Tampoco a su partido, el PPdeG. Más allá de la efeméride, la reivindicación de Castelao tiene una lectura política clara, ya que los nacionalistas lo reclaman como referente propio.

Rueda consideró que las ideas del rianxeiro, «que daquela eran revolucionarias», están integradas y «forman parte do acervo común» de los gallegos. Reivindicó que la Galicia de hoy es el resultado del sueño de «Castelao, Risco, Brañas, Otero Pedrayo e outros moitos intelectuais que amaban o seu país». Añadió que «moitas das inxustizas que sufría Galicia» son «un mal recordo do pasado», y hoy cuenta con «institucións, fortes e cribles» para combatir los agravios que aún existen.

También evitó críticas directas al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero reivindicó la estabilidad de la Xunta frente a otros: «Os gobernos están para gobernar, non para entreter e moito menos para indignar. Por iso somos previsibles e mañá, día un de xaneiro, entrarán en vigor os Orzamentos da Xunta para o ano 2026 (...) Traballamos pensando en deixarlles ás nosas fillas e fillos unha Galicia mellor, non en facernos notar no medio do ruído», remachó.

Tras subrayar la importancia de mirar al «camiño que nos trouxo ata aquí» para extraer lecciones, el presidente hizo balance del año que termina. Comenzó por el pasado verano, cuando «incendios de enorme virulencia provocaron momentos de impotencia». Recordó que los hubo «en Galicia, en España e tamén noutros países», y defendió la actuación de la Xunta: «Inmediatamente puxémonos mans á obra de xeito que ningún dos afectados quedara sen axuda». Su receta para el futuro fue la unidad: «Cómpre traballar todos a unha, para ter un monte máis produtivo e máis protexido».

Incluyó en esa tarea colectiva otros desafíos como «unha Galicia na que a vivenda non sexa un ben de luxo». Su compromiso es que en el 2026 estarán en marcha los 4.000 pisos públicos comprometidos en esta legislatura. El objetivo es facilitar la emancipación de los jóvenes y de las «máis de 44.000 persoas que chegaron neste ano a Galicia para facela o seu fogar».

Destacó también los avances en innovación, en la que «cada ano investimos máis de mil millóns de euros» y recordó que en Galicia estará «o supercomputador público máis potente do sur de Europa» y «unha das seis novas fábricas de intelixencia artificial» que habrá en Europa. «Non é un relato de ciencia ficción: é a crónica da Galicia de hoxe», subrayó.

En materia económica reivindicó el Galicia Calidade y criticó el proteccionismo comercial que «castiga inxustamente a quen o fai ben», como los productores gallegos.

Insistió en que la comunidad «reúne todas as condicións para beneficiarse das oportunidades económicas do futuro. Os recursos, o talento e a estabilidade institucional alíanse para que poidamos converternos nunha das capitais da economía circular e das enerxías limpas».

Señaló que ahí está la clave para paliar la subida del coste de la vida, que «non deixa de subir». «Encher a cesta da compra supón un esforzo cada vez maior» y por eso «debemos procurar que a nosa terra produza cada vez máis riqueza e que esta se reparta con xustiza entre as persoas que gañan o seu sustento co seu traballo».

Reivindicó además medidas en Educación, «Galicia é líder na regulación das pantallas no ámbito educativo», y sanitario: «Posuímos (...) o calendario vacinal máis completo do mundo, amplos programas de cribados e tratamentos punteiros na loita contra o cancro que eran impensables hai ben poucos anos».

En su despedida, además de felicitar el año, lanzó un mensaje de ánimo ante las dificultades: «Aínda cando as tebras parecen máis densas, hai unha luz de esperanza que nos guía para seguir avanzando, como avanzan os peregrinos que percorren os distintos Camiños de Santiago».

Pontón compara al PP con «Atila en Galicia» y Besteiro le reprocha que Castelao «nunca defendeu a resignación»

La referencia a Castelao del presidente no pasó desapecibida para los portavoces de la oposición. La del BNG, Ana Pontón, consideró que el pensamiento del intelectual está «máis vixente que nunca» porque la Galicia que soñó «non se parece en nada á que nos deixan 16 anos de Goberno do PP que serían para Castelao 16 anos de Atila en Galiza porque nos deixa un país que vai a menos, cando temos todo para gañar». La obra de Castelao a la que se refiere la portavoz del Bloque refleja mediante dibujos la barbarie de la represión en la retaguardia del bando nacional en Galicia durante la Guerra Civil.

Pontón considera que el discurso «é un retrato de como é o seu goberno: un goberno en punto morto, sen ideas, sen proxecto e sen ambición de país». Le acusa además de difundir «propaganda e mentiras» y tacha de «bulo» el anuncio de las 4.000 viviendas. También critica que «non teña nin unha palabra de desculpa ou autocrítica pola terrible vaga de lumes do verán», y que pretenda superarla con el «bulo» de que llegaron ayudas a todos los afectados.

La portavoz nacionalista critica además la congelación del complemento autonómico a las «pensións máis baixas, as non contributivas, mentres lle baixa os impostos aos máis ricos». También le reprocha tratar «de maneira inxusta os menores migrantes, traendo aquí discursos de odio e racistas», el «deterioro da sanidade pública»,el proyecto de Altri o los «escándalos nas residencias de maiores».

Su homólogo del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reprochó a Rueda «invocar a Castelao para xustificar a inacción», cuando el de Rianxo «nunca defendeu a resignación, senón o compromiso co país e coa súa xente».

El secretario general de los socialistas gallegos criticó que en el discurso del presidente «a violencia machista aparece como unha referencia final, case protocolaria, sen ambición política nin compromiso claro». También le recrimina que evite «falar do que máis preocupa á cidadanía: dos atrasos e das esperas», en las que incluye las listas de la sanidad y la dependencia o la falta de oportuinidades para acceder a la vivienda.

También en materia de política rural, porque este lunes el presidente cesó, «aínda que o presentase como unha decisión voluntaria», a «toda a cúpula» de la Consellería de Medio Rural «tras un verán marcado polos incendios». Un hecho que «encaixa mal cun relato de éxito e estabilidade, pero encaixa perfectamente cun proxecto mal planificado que non funciona».

El PPdeG

Por último, la portavoz del PPdeG, Paula Prado, consideró que el discurso de Rueda confirma que «Galicia ten un Goberno centrado no importante e afastado tanto do escándalo permanente do Executivo central como dunha oposición máis interesada en promover a confrontación que en achegar solucións».