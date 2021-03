Ábalos y Feijoo rompen el hielo y avanzan hacia la cogobernanza en movilidad

0

Desde la primera reunión entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en octubre del 2018, se percibió entre ellos una cierta sintonía personal que con el tiempo se ha mostrado efectiva para desbloquear grandes asuntos. El deshielo se produce en un año clave para la movilidad en Galicia, pues entrará en servicio la conexión de alta velocidad -con derivadas pendientes- y los descuentos en la AP-9. Ambos dirigentes, con la mediación clave del presidente Pedro Sánchez, han llegado a un acuerdo para avanzar en una cierta cogobernanza en materia de movilidad, con reuniones periódicas técnicas y un próximo encuentro al máximo nivel entre Feijoo y Ábalos en Galicia el 5 de abril.

AP-9

Un modelo de bonificaciones consensuado. El secretario general de Infraestructuras, el gallego Sergio Vázquez Torrón, tenía un planteamiento inicial de centrar los descuentos en la autopista en aquellos usuarios que la recorren «dos o tres veces por semana», ahorrándoles el viaje de vuelta. La Xunta, por su parte, quería extender estas rebajas a los que lo hacen en el mismo día usando el telepeaje y sondear rebajas a familias numerosas y transportistas. Ahora el ministro se aviene a «aunar criterios» entre ambas administraciones de cara a la negociación con Audasa y la aprobación del real decreto que regulará los descuentos, y que estará listo en este primer semestre. La cogobernanza, ese término que puso de moda la pandemia, cobra más sentido en esta autopista, pues la transferencia llegará algún día a la Xunta tras su tramitación parlamentaria, y será el Gobierno autónomo el que tendrá que gestionar esos acuerdos. Las reuniones técnicas periódicas, en línea con lo que demandaba la conselleira Ethel Vázquez, tendrán este asunto como prioridad.

Puerto exterior coruñés

Transportes asume la obra del enlace ferroviario. El ministro Ábalos vino a decir que no sería coherente con la política en pro de la intermodalidad de su ministerio seguir negándose a asumir la obra del enlace ferroviario con el puerto exterior de A Coruña, a pesar de que el ADIF no sufraga conexiones portuarias, pues suelen hacerse con fondos de las propias autoridades portuarias. Se rompe así una línea roja que parecía inmutable, pero que se justifica en la situación de emergencia financiera del puerto coruñés, con unas expectativas de ingresar fondos por los terrenos liberados que no se cumplieron y que parece que se van a reformular negociando a tres bandas con el Concello de A Coruña. En esta línea, aún genérica y que deberá concretarse, el responsable de Transportes se compromete a buscar un alivio a la deuda de 200 millones de la dársena coruñesa con Puertos del Estado. Con apenas dos reuniones parece que se ha desbloqueado un asunto que parecía inabordable. La financiación de la conexión es aún una incógnita porque, aunque Transportes se compromete a buscar financiación comunitaria, Bruselas no suele sufragar proyectos al 100 %, sino que opta por fórmulas de cofinanciación.

Salida sur de vigo

Coincidencia a tres bandas, también con Portugal. Feijoo le dejó claro a Ábalos que Galicia no solo mira hacia Madrid y el resto de España, sino que su espacio económico y cultural se extiende más allá del Miño. Es reconfortante que la apuesta del Gobierno luso por su conexión ferroviaria con el norte tenga una respuesta clara en Transportes. El ministerio confirma que se toma en serio la salida sur ferroviaria de Vigo. Es decir, dar continuidad al fondo de saco de la estación de Urzaiz en dirección a la frontera, para eliminar los rodeos en Redondela y ahorrar un tiempo precioso que los portugueses en 20 minutos, fundamental para que Vigo y Oporto estén a algo menos de una hora en tren. El proyecto prevé también una conexión portuaria. Tanto Feijoo como Ábalos coincidieron en situar este proyecto y el del puerto exterior coruñés en el contexto del corredor atlántico de mercancías, para el que se nombrará un comisionado, un interlocutor que será clave para atender las demandas de las comunidades autónomas. Transportes sondeó para este cargo a personalidades muy reconocidas.

Alta velocidad

Se mantiene el compromiso de poner en servicio el AVE este año. Los últimos choques entre Transportes y la Xunta tuvieron que ver con el retraso técnico en las obras del AVE, pero parece que también en este asunto habrá distensión. A la reunión asistió la plana mayor del ministerio, incluida la presidenta del ADIF, la gallega Isabel Pardo de Vera, que confirmó que la fase de pruebas está avanzando sin problemas, lo que permitirá estrenar este año la línea. Feijoo concretó más. Aunque en un principio se habló de este verano y después no se dieron plazos, el presidente gallego habló de que el AVE llegará «a Ourense» a finales de este año. Esa precisión es certera, pues los trenes de alta velocidad estrictos solo llegarán en un primer momento a esa ciudad, aunque todas se beneficiarán de importantes ahorros de tiempo. La operación de la línea será uno de los asuntos que se tratarán en reuniones sucesivas, al igual que las conexiones de Lugo y Ferrol, cruciales para que todas las ciudades tengan acceso a la alta velocidad. En la reunión de ayer, en medio de una tormenta política, no hubo tiempo para más.