El Xacobeo comenzará con perfil bajo para relanzarse en los meses centrales

La Voz de Galicia juan Capeáns susana luaña

santiago / la voz 31/12/2020 05:00 h

Galicia ha pasado de preparar «o mellor Xacobeo da historia» a convertir el año santo 2021 en la principal muleta que ayude al sector turístico, hostelero y cultural a levantarse y caminar tras el demoledor impacto de la pandemia. Ahora será «o mellor Xacobeo posible», según el nuevo responsable autonómico de Turismo, el vicepresidente Alfonso Rueda, que ante las incertidumbres pone cifras: 85,6 millones de euros para la programación, seguridad y promoción de un evento que se irá dimensionando en función de la crisis sanitaria. Dinero hay, proyectos e ideas también, pero desde la Xunta piden paciencia para acertar con el botón de inicio para que todas y cada una de las acciones -y cada euro invertido- tengan un sentido y un retorno social. Para los responsables turísticos, el Xacobeo ya está teniendo un efecto positivo de resistencia, porque los empresarios gallegos tienen ciertas expectativas en el 2021 que, siendo muy discretas, tal y como se refleja en el informe de Exceltur de noviembre, no se detectan en otras comunidades.

Con todo, el primer cuatrimestre tendrá un perfil bajo, pero se aprovechará para avanzar en el trabajo de gestión para reactivarse cuando se vaya recuperando la movilidad. Antes de que terminen las fiestas navideñas un 70 % de los españoles tendrán presente que el año santo ha comenzado. La campaña Camiña a Galicia es solo la primera semilla, pero sus brotes no serán inmediatos. El objetivo de la promoción multicanal es hacerse un hueco en la agenda de las familias y grupos de viajeros que buscan planes seguros y cercanos sin comprometer reservas hasta que se levante el estado de alarma, el 9 de mayo. Según las agencias de viajes, que están sufriendo más que ningún otro sector, todo lo referido al Camino aguanta mejor que otros proyectos que despiertan más recelos por depender de la movilidad aérea o de la situación epidemiológica de países con una respuesta sanitaria menos sólida.

Del mal, será el menor, porque según los cálculos de la Fundación Jacobea, el impacto global turístico del primer trimestre apenas supone un 5 % del total, o al menos así ocurrió en otros años santos. «Non o damos por perdido, pero vai haber moitas dificultades», reconoce Alfonso Rueda, quien señala que el Xacobeo arrancará con una obligada estrategia de prudencia pero con todas las opciones abiertas en espera de que se puedan ir lanzando iniciativas que se ajusten a la situación epidemiológica.

En la primera parte del año la captación de turistas tendrá criterios de proximidad. El norte de Portugal y las comunidades vecinas serán el objetivo de unas campañas que se irán abriendo a mercados más amplios a lo largo del 2021. El salto internacional tendrá dificultades, pero se intentará. Escaparates como Fitur y otras ferias globales han movido sus fechas, y las compañías de vuelos y cruceros tienen a buena parte de sus flotas paradas en estos momentos, por lo que resulta complicado atraer rutas aéreas o escalas que alimenten el Xacobeo. Tienen problemas más serios que ese. Los retrasos del AVE tampoco ayudan, por lo que la apuesta se centrará en los desplazamientos familiares en coche y en las peregrinaciones. Los grupos grandes no llegarían hasta los meses centrales del año, en los que se han puesto todas las esperanzas. Hasta entonces, el foco se mantendrá en el apoyo al sector hostelero y a la red de albergues para que puedan resistir el golpe, y en buscar el respaldo estatal -la Xunta considera que la implicación del Gobierno está siendo escasa- y de la Iglesia, de la que dependen golpes de efecto como ampliar las fechas de apertura de la Puerta Santa o la hipotética visita del papa Francisco.

Las actuaciones estelares dependerán de las giras de los artistas, y las que no cuajen se cerrarán con vistas al 2022

Cerrar una actuación internacional supone adelantar importantes sumas de dinero que la Xunta no está dispuesta a jugarse en esta ocasión, porque las probabilidades de que exista un contratiempo sanitario seguirán siendo altas a lo largo del 2021. El Xacobeo mantiene firme las fechas de O Son do Camiño, del 17 al 19 de junio, el festival que se lleva celebrando en el Monte do Gozo desde el 2018. La cita se suspendió este año por la pandemia, pero la gran mayoría de los que compraron entradas en el 2020 las han mantenido para el 2021 con la esperanza de que el cartel, que tendrá ajustes inevitables por la disponibilidad de los grupos, mejore con el impulso del año santo. Esa es la idea, aunque la lógica invita a pesar que, incluso en la mejor de las evoluciones epidemiológicas, podría haber algún tipo de restricciones de aforo. El recinto, al aire libre y adecentado en los últimos meses, presentará un aspecto renovado para la celebración de eventos y para dar cobijo a grupos de peregrinos.

Los responsables de la contratación de artistas siguen con atención los movimientos de los grupos de referencia, enfrascados en muchos casos en la preparación de nuevos trabajos sin saber con seguridad si podrán presentarlos ni si compensará organizar giras internacionales en el 2021. Y a esta incertidumbre se suma la presión que ejercen en España al menos media docena de festivales con fuerza económica y prestigio contrastado que están echando pulsos indetectables para cerrar contratos y bloquear fechas. Las negociaciones, aseguran desde la Xunta, no serán en balde, porque aquellos avances que no se logren concretar este año quedarán amarrados para el 2022, dando aire a la idea de un Xacobeo extendido más allá de las intenciones que tenga la Iglesia.

La otra línea de trabajo, al margen de los festivales, serán los grandes conciertos puntuales, más fáciles de atar pero que no se conocerán hasta que avance el año. Solo adelantan intenciones: serán grupos «potentes».

Una treintena de artistas se sumarán en un vídeo musical a la apertura hoy de la Puerta Santa

La apertura de la Puerta Santa dará inicio al Xacobeo más impredecible de la historia por la crisis del coronavirus. La pandemia marcará también un acto con una limitada presencia de autoridades civiles —de la Xunta y del Gobierno, como la ministra Yolanda Díaz— y eclesiásticas entre las que destaca la del nuncio del papa en España, el filipino Bernardito Cleopas Auza.

El acto dará comienzo hoy a las 16.30 horas con una procesión litúrgica que, desde Platerías, se encaminará hacia A Quintana, donde el arzobispo Julián Barrio golpeará la puerta con un martillo de plata y madera de encina donado por un matrimonio de peregrinos alemán. Sin el tradicional derribo del muro —otra tradición que se pierde para preservar la obra de rehabilitación, pero también por motivos de seguridad—, la procesión entrará en el templo y recorrerá la catedral hasta el altar mayor, donde dará comienzo la misa solemne que finalizará con el funcionamiento del botafumeiro. Un reducido grupo de fieles podrá ser testigo desde A Quintana, y unas setenta personas —las invitaciones se agotaron ayer en pocas horas— presenciará la ceremonia a través de una pantalla desde el claustro. Para la ocasión, el compositor gallego Juan Durán creó varias piezas musicales que se estrenarán durante la ceremonia.

La llamada de Carlos Núñez

Tras el cierre del acto litúrgico, el gaiteiro Carlos Núñez interpretará dos piezas elegidas para la ocasión. El reconocido autor gallego hizo un llamamiento a artistas de todo el mundo para celebrar la apertura del Xacobeo, y en respuesta a esa llamada se proyectará en la plaza de A Quintana un vídeo musical que recorrerá la historia del Camino y de Galicia y en el que participarán una treintena de artistas de fama mundial. Retransmitido en streaming, llegará a 16 países de Europa y de América cuyos ciudadanos podrán presenciar cómo Julio Iglesias rememora sus vivencias gallegas, Alejandro Sanz reivindica sus raíces galaicas o Manuel Rivas recita. Glen Hansard, Amaral, Andrés Suárez, Rozalén, Iván Ferreiro, Fon Román, Fransy González, Tanxugueiras, Xabier Díaz, Cristina Castaño, Paulo Coelho o The Chieftains forman parte del escogido elenco de estrellas.

El acto será seguido también por las más de 350 asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y por los 150 centros gallegos repartidos el mundo.

Tras la jornada de apertura de la Puerta Santa, la Catedral reabrirá para lucir su rehabilitación. Su horario será de 9 a 20.30 horas.