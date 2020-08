Los once años de gobierno Feijoo: 24 conselleiros, nueve cambios y solo dos supervivientes

0

La Voz de Galicia M.Varela S. Luaña

18/08/2020 05:00 h

Feijoo iniciará su cuarto mandato al frente de la Xunta con un equipo de Gobierno en el que, según deslizaron los dirigentes populares gallegos en las últimas fechas, no debería presentar grandes cambios. Desde que tomó posesión en el 2009, el actual presidente en funciones contó con 24 conselleiros, entre los que solo se han mantenido hasta ahora dos: el vicepresidente Alfonso Rueda y la conselleira de Mar Rosa Quintana.

El primer mandato de Feijoo comenzó en el 2009 con diez integrantes en el Consello. Los dos primeros cambios llegaron en dos años, cuando Mariano Rajoy llamaba a filas a las conselleiras Marta Fernández Currás, de Facenda, y Pilar Farjas, de Sanidade, tras ganar las generales del 2011. Días después, la Xunta adelgaza con la fusión de cuatro consellerías. Educación se unía a Cultura e Ordenación Universitaria con Jesús Vázquez al frente, y Medio Rural con Mar, dejando a Rosa Quintana como titular. Cesaban así Samuel Juárez y Roberto Varela. En total, seis cambios en tres años.

Hasta finales del 2015, la Xunta mantuvo una estructura de ocho consellerías. Los cambios en este segundo mandato vienen motivados por el ámbito municipal. El entonces conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández, abandona Infraestructuras para tomar posesión como alcalde de Santiago, tras la renuncia de Ángel Currás, el segundo regidor popular en una convulsa legislatura en el Pazo de Raxoi. En su lugar es nombrada Ethel Vázquez. Feijoo situó a la titular de Facenda, Elena Muñoz, y al de Cultura, Jesús Vázquez, como candidatos en las elecciones municipales de Vigo y Ourense, respectivamente. Así, les sustituyen Valeriano Martínez y Román Rodríguez.

En otoño del 2015 llega una nueva reestructuración. Mar y Medio Rural vuelven a separarse, entrando así Ángeles Vázquez en este último, y se crea Política Social. Rocío Mosquera es relevada por Vázquez Almuiña en Sanidade en medio de las protestas por su gestión en la puesta en funcionamiento del hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo. Las elecciones municipales obligan a hacer nuevos ajustes. Rey Varela y Beatriz Mato se van a encabezar las listas del PP en Ferrol y A Coruña, en un movimiento de piezas que lleva a Ángeles Vázquez a Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, y la entrada de los dos últimos miembros de la Xunta, Fabiola García y José González Vázquez. En septiembre del 2018, Educación pasa a ser la undécima consellería, encabezada por Carmen Pomar.

Fechas clave 2009: primer mandato Primer equipo. La primera legislatura de Feijoo comenzó con diez consellerías, incluida la de Presidencia. Las encabezan: Jesús Vázquez (Educación), Rosa Quintana (Mar), Javier Guerra (Economía e Industria), Alfonso Rueda (Presidencia), Alberto Núñez Feijoo, Marta Fernández Currás (Facenda), Agustín Hernández (Infraestructuras), Pilar Farjas (Sanidade), Roberto Varela (Cultura), Beatriz Mato (Traballo) y Samuel Juárez (Medio Rural). A lo largo de este mandato se producen hasta seis cambios, con dos fusiones de consellerías y otros dos recambios de titulares. 2012 Segundo mandato Reducción de consellerías. Feijoo presenta un equipo formado por ocho miembros, tras las fusiones de Mar con Medio Rural y Cultura con Educación e Ordenación Universitaria. Las marchas de Marta Fernández Currás y Pilar Farjas a Madrid suponen la entrada de Elena Muñoz y Rocío Mosquera en Facenda y Sanidade, respectivamente. Francisco Conde sustituye a Javier Guerra en Economía e Industria, que se queda como diputado raso. Tras Rueda y Quintana es el conselleiro con más años de experiencia en la Xunta. 2016: tercer mandato Nueva reestructuración. En otoño del 2015 se recuperan las diez consellerías. La creación de Política Social supone la entrada de José Manuel Rey Varela. Mar se separa de Medio Rural, donde es titular Ángeles Vázquez. Jesús Vázquez Almuiña sustituye a Mosquera en Sanidade. La política municipal altera también la organización, con el relevo de Ethel Vázquez por Agustín Hernández, Román Rodríguez por Jesús Vázquez y Valeriano Martínez por Elena Muñoz. 2020: último equipo Once miembros. El último mandato deja el Consello más amplio en los gobiernos de Feijoo. Cultura se separa de Educación, donde entra Carmen Pomar. Una vez más, el movimiento de conselleiros a listas municipales conlleva varios relevos. Fabiola García sustituye a Rey Varela en Política Social. José González Vázquez se hace cargo de Medio Rural, trasladando a Ángeles Vázquez a Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, donde sale Beatriz Mato.

Feijoo arranca el 5 su último mandato sin grandes cambios en su equipo

El debate de investidura que permitirá a Alberto Núñez Feijoo iniciar su cuarto y último mandato como presidente de la Xunta de Galicia se celebrará en la primera semana de septiembre. Tal y como se aprobó ayer en la junta de portavoces del Parlamento de Galicia, el calendario fijado se abrirá el martes 1 con su discurso de investidura, y seguirá el jueves 3 con la réplica de los grupos de la oposición y la votación que permitirá, gracias a la mayoría absoluta que le dieron los gallegos el 12 de julio, que Feijoo sea investido de nuevo como máximo mandatario de la comunidad autónoma. Será su último mandato, según indicó reiteradamente durante la campaña electoral.

Tras la comunicación de los resultados de la votación al rey, el acto oficial de toma de posesión será el sábado 5, mientras que el lunes 7 se celebrará la sesión solemne de apertura de la XI legislatura.

Estaba previsto que la investidura se celebrase a finales de agosto, pero una conferencia de presidentes que posiblemente convocará Pedro Sánchez para esas fechas —podría ser el 27— obligó a modificar el calendario. Por ello, como ya ocurrió con las elecciones gallegas y vascas, también la investidura de Feijoo coincidirá con la de Urkullu.

Será el mandato de las medidas contra la crisis sanitaria y a favor de la recuperación económica de Galicia, y seguramente algunas las desvelará en su discurso de investidura. Pese a esos retos, no se prevé que Feijoo vaya a hacer muchos cambios en su equipo. Él mismo habló de un mandato de continuidad para hacer frente a tiempos de incertezas, y en esa misma línea diseñó su candidatura electoral colocando a todos sus conselleiros en las listas. Pero además, no es su estilo. El líder del PP no suele hacer cambios en su organigrama coincidiendo con las elecciones, sino con los congresos del partido o con el ecuador de sus mandatos. Con todo, tampoco se puede descartar que cree alguna nueva consellería o alguna secretaría xeral para hacer frente a los desafíos de la pandemia.

Estrategia de la oposición

Tanto el BNG como el PSdeG se comprometieron a hacer una oposición «leal» pero contundente. El líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, dijo que Feijoo lo encontraría «coa man tendida» para cualquier acuerdo en favor de la recuperación de Galicia pero «con firmeza» en contra de los recortes «e as políticas neoliberais». La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, habló también de «lealdade» y de «alternativas» que el Bloque pondrá sobre la mesa «para responder aos intereses e inquedanzas dos galegos».

Los dos partidos mostraron su preocupación por los brotes del coronavirus y por el inicio del curso escolar. El BNG solicitará, nada más arrancar la legislatura, la comparecencia del conselleiro de Sanidade, Vázquez Almuíña, para que explique la gestión de su departamento ante los nuevos contagios, y la de la titular de Educación, Carmen Pomar, para que explique las medidas previstas en los centros de enseñanza. Caballero habló de la urgencia de la situación: «A Xunta non fixo os deberes e os pais e nais están alarmados», dijo.