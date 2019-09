Anova no se presenta al 10N y En Marea duda si hacerlo en solitario

0

La llamada que hizo la semana pasada En Marea para alcanzar una candidatura unitaria de los partidos progresistas de izquierda en Galicia, y la del pasado fin de semana de Anova, apelando a las fuerzas de ruptura para ir juntas al 10N no tuvieron respuesta por lo que, cerrado el plazo para presentar coaliciones a las elecciones generales, Anova decidió no presentarse a los comicios y En Marea duda si hacerlo o no en solitario, una decisión que deberá tomar antes del próximo lunes, que es cuando tienen que estar oficialmente registradas las candidaturas.

Los dos partidos nacionalistas de la antigua En Marea tienen serias dificultades para establecer alianzas que le permitan presentarse a los comicios con una cierta solvencia. En el caso de Anova se repite lo ocurrido en las pasadas generales, cuando decidió no ir a las elecciones al no llegar a un acuerdo con Unidas Podemos para colocar a militantes suyos en los puestos de salida de las listas gallegas, reservados para Antón Gómez-Reino y para Yolanda Díaz, que ya confirmaron que se volverán a presentar el 10N, el primero por A Coruña y la segunda, por Pontevedra. En el caso de En Marea, que sí se presentó en solitario a las elecciones de abril con pobres resultados —menos de 18.000 votos— la estrategia para el 10N se diseñó en dos frentes: por una parte tratar de conformar una candidatura gallega a la que invitaba a Compromiso por Galicia, BNG e incluso a Anova, y por otra «explorar» la posibilidad de un acuerdo con Errejón. Fallaron los dos intentos. Podría haber algún interés por parte de Compromiso, pero ni el BNG ni Anova se dieron por aludidos. Ahora, el partido de Villares deberá decidir si lo vuelve a intentar en solitario o no, porque hay un debate interno con posturas encontradas. Lo mismo ocurre en Anova, donde no todos los militantes están de acuerdo en que el partido fundado por Beiras acumule dos citas electorales sin acudir a las urnas.

Los últimos acontecimientos reducen a la práctica irrelevancia a los partidos nacionalistas gallegos que en las municipales del 2015 y en las autonómicas del 2016 quisieron asaltar los cielos aliados con Podemos y EU. El 28A demostró que solo había espacio para la alianza morada, y con una representación reducida, ya que En Marea obtuvo en las generales de junio del 2016 cinco diputados y Galicia en Común solo dos en abril del 2019. Ni a Podemos le interesa ya Anova ni a Más País le interesa En Marea, y la única posible representación de un partido nacionalista en Madrid pasa por el BNG, al que Sondaxe le da un escaño. Sobre las alianzas con otras fuerzas gallegas, Ana Pontón fue muy clara: «Nós non vamos importar o circo madrileño a Galicia».