Solo quince segundos mediaron entre el descarrilamiento del tren de Iryo y la colisión del Alvia en el accidente de Adamuz

Trabajos de retirada de los restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo en Adamuz

Ni veinte segundos ni nueve. Ninguna de las dos cifras ofrecidas por el Gobierno sobre el espacio temporal que hubo entre el descarrilamiento del tren Iryo y la colisión del Alvia en el accidente ferroviario de Adamuz son correctas. Entre ambos sucesos transcurrieron quince segundos. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) publicó este martes una nota informativa con los principales datos contenidos en las cajas negras de los dos trenes implicados en el siniestro, que causó la muerte de 43 personas el pasado 18 de enero. Básicamente se trata de una sucesión temporal de los distintos sucesos que causaron el accidente, que en realidad se divide en tres momentos: el descarrilamiento del tren de Iryo, la colisión del Alvia quince segundos después y su posterior descarrilamiento y colisión contra un talud.

El primer síntoma del descarrilamiento se produce a las 19.43.29 horas, cuando se produce una desconexión eléctrica del motor del tren, que circulaba a 205 km/h». Apenas quince segundos más tarde, a las 19.43.44 horas,el registrador jurídico del Alvia deja de almacenar datos, «correspondiendo presumiblemente este momento al momento de la colisión entre ambos trenes», se asegura en el informe de la CIAF sobre la extracción de datos de las cajas negras.

Poco antes, a las 19.43.20, el tren Iryo 6189 ocupa el circuito de vía 667 de la vía 1, donde se localizó la fractura del carril a la altura del punto kilométrico 318+681, lo que provocaría su descarrilamiento. Nueve segundos después se produce la apertura del disyuntor, que provoca la desconexión eléctrica del motor, probablemente producida por la falta de contacto del pantógrafo con la catenaria, la primera anomalía que refleja que el convoy ya iba descarrilado en su parte posterior.

Estos datos, así como las imágenes del circuito interno del tren Iryo, se extrajeron el día 5 de marzo en presencia del Letrado de la Administración de Justicia, y con la participación de agentes de la UCO, investigadores de la CIAF, y personal de Iryo, Hitachi, Actren, Renfe Viajeros, Leonardo y Hasler Rail.

