El centro tecnológico gallego Aimen analizará las piezas de la vía del accidente ferroviario de Adamuz
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
La Comisión de Investigación seleccionó al laboratorio de O Porriño entre decenas de propuestas. El otro centro elegido está vinculado al CSIC27 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Las piezas de la vía donde se produjo inicialmente el descarrilamiento del tren Iryo, causa inicial del accidente ferroviario de Adamuz, serán analizadas en Galicia. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha elegido