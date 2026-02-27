El centro tecnológico gallego Aimen analizará las piezas de la vía del accidente ferroviario de Adamuz

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Imagen del laboratorio de metalografía de Aimen
La Comisión de Investigación seleccionó al laboratorio de O Porriño entre decenas de propuestas. El otro centro elegido está vinculado al CSIC

27 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las piezas de la vía donde se produjo inicialmente el descarrilamiento del tren Iryo, causa inicial del accidente ferroviario de Adamuz, serán analizadas en Galicia. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha elegido

