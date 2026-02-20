Felipe VI a Rebelo de Sousa en su despedida: «Siempre os recibiremos como un queridísimo amigo»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, saluda a Felipe VI y a la reina Letizia en el acto en la Zarzuela organizado para despedir al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa Casa Real

Felipe VI y la Casa Real nunca han ocultado su especial afecto por Marcelo Rebelo de Sousa. El presidente de Portugal dejará el cargo el próximo 9 de marzo tras una década en ejercicio y este viernes, el rey lo recibió en La Zarzuela con el protocolo de una visita oficial. «Sois, Presidente, un amigo de España y de los españoles. Y en esa calidad, la de un queridísimo amigo, os recibimos hoy, y os recibiremos siempre», dijo Felipe VI en su discurso tras la comida oficial que ponía el broche de oro a un acto lleno de solemnidad y cariño.

La visita comenzó en la la Plaza de la Armería del Palacio Real donde Rebelo de Sousa fue recibido por Felipe VI, con la guardia de honor en formación. Durante la interpretación de los himnos nacionales -primero, el de Portugal-, la Batería Real ha realizado la tradicional salva de 21 cañonazos, tras lo que ambos jefes de Estado han pasado revista a la Agrupación de Honores de la Guardia Real.

Pie de foto. Firma Pie de foto. El rey recibe con honores a Rebelo de Sousa en su última visita como presidente de Portugal ATLAS TV

Ya en la Cámara Oficial se han presentado las delegaciones de ambos países, tras lo que ha tenido lugar un encuentro bilateral. Posteriormente, en la Saleta de Gasparini del Palacio, los reyes y el presidente portugués han recibido el saludo de más de noventa personas invitadas al almuerzo oficial. Un acto al que han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo; el presidente del Senado, Pedro Rollán, y los del Tribunal Constitucional y del Supremo, Cándido Conde Pumpido e Isabel Perelló, además del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entre otros.

El rey se ha dirigido en portugués a Rebelo de Sousa, galardonado en el 2018 con el Premio Fernández Latorre. «Entre nosotros, querido presidente, no se trata de una despedida, si no del inicio de una nueva etapa, también llena de profunda y respetuosa amistad personal», le dijo. «En las relaciones entre España y Portugal, puedo dar fe de que habéis puesto la energía, la inteligencia, la sabiduría y el corazón».

Durante su discurso, el rey ha destacado a Rebelo de Sousa el afecto entre ambos países y le ha trasladado su pesar por las personas que han perdido la vida en Portugal por los recientes temporales, que también causaron el segundo de los aplazamientos de esta visita del presidente saliente.

Este encuentro responde a una invitación de Felipe VI con motivo de la finalización del mandato del jefe del Estado portugués, durante el que ha realizado, desde su elección, en el 2016, otras trece visitas a España, incluida la de Estado del 2018.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, durante su discurso Chema Moya | EFE

«Somos familia»

«España es especial», ha dicho por su parte Rebelo de Sousa en su discurso, «un caso único de complicidades, memorias y siglos de historia común entre estados y pueblos: «Somos familia». Y ha asegurado que ambos países estarán unidos en defender el ordenamiento internacional basado en reglas y la carta de las Naciones Unidas.

España, ha recordado el presidente saliente portugués, fue el primer país que visitó al llegar al cargo y el último para acabar su segundo mandato. Y los reyes de España son tan populares en Portugal que llegó a tener envidia, ha confesado entre bromas, para destacar también cómo la princesa Leonor realizó a su país su primer viaje oficial y cómo la infanta Sofía cursa en Lisboa su primer año de universidad.

Los reyes han viajado juntos a Portugal en tres ocasiones desde el inicio del reinado. Y Felipe VI ha visitado Portugal en veintiuna ocasiones —trece como rey y ocho como príncipe de Asturias—, mientras que la reina Letizia lo ha hecho en ocho ocasiones.