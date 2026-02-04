Renfe cesa en plena crisis ferroviaria a una de sus directoras generales y frena la compra de 30 nuevos trenes que pueden circular a 350 por hora

Óscar Puente y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, con un técnico de la empresa estatal china que fabrica los trenes de alta velocidad. Transportes

Renfe ha cesado a su directora general de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital, Sonia Araújo, aunque la directiva continuará colaborando con la compañía en otras áreas de responsabilidad, según confirmaron a Europa Press en fuentes del operador público ferroviario. Araújo asumió esa dirección general en enero del 2024, cuando era directora de Renfe Viajeros. Lleva cerca de 18 años en la empresa, tras pasar por otras áreas como las de Negocio y por otras compañías como IBM o PwC. En plena crisis ferroviaria, Renfe remarca que se trata de una decisión de gestión ordinaria y defiende que el área tecnológica sigue siendo fundamental para la empresa, que está lista para afrontar los próximos retos en materia de digitalización y sostenibilidad. «Sonia Araujo ha realizado una aportación relevante a la compañía a lo largo de su trayectoria profesional y continuará colaborando con la compañía en otras áreas de responsabilidad», incide la operadora pública.

Por otra parte, Renfe ha paralizado temporalmente la compra de los nuevos trenes de alta velocidad que quería encargar este año, debido al accidente de Adamuz, según confirmaron fuentes del operador público ferroviario. La compañía argumenta que ahora está centrada en el restablecimiento del servicio y la atención a los familiares de las víctimas. No obstante, no se trata de un cambio de planes, sino de una priorización, por lo que no se prevé que el retraso en la elaboración de los pliegos para el concurso público dure mucho.

El periplo mundial de Óscar Puente buscando trenes que circulen a 350 por hora pablo gonzález

El pasado mes de diciembre, el ministro de Transportes, Óscar Puente, visitó, en el marco de su visita institucional a China, al fabricante de material ferroviario Changchun Railway Vehicles, filial de CRRC y con capacidad de desarrollar trenes que alcanzan los 350 km/h.

Precisamente, CRRC ha comenzado una estrategia de internacionalización para proyectos de renovación o expansión de sistemas ferroviarios y el Gobierno estaba explorando entonces posibles alternativas para la renovación y ampliación de la flota con fabricantes que puedan acortar los actual plazos de entrega.