El periplo mundial de Óscar Puente buscando trenes que circulen a 350 por hora

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

Óscar Puente y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, con un técnico de la empresa estatal china que fabrica los trenes de alta velocidad.
En menos de cuatro meses, el ministro ha viajado a Alemania, China e Italia para avanzar en su plan de romper el techo de velocidad de la red española, situado en los 300 km/h

18 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, presentó hace unas semanas su plan para elevar la velocidad máxima de la red de alta velocidad española de los actuales 300 kilómetros por hora a los 350, una

