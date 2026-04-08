Al fin se conocerá quién cobrará la primitiva de A Coruña
A CORUÑA / LA VOZ
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El misterio del boleto premiado con 4,7 millones hace 14 años en la ciudad se resolverá en las próximas semanas tras un juicio que comienza el lunes con el lotero en el banquillo09 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá desde el próximo lunes el juicio de la primitiva premiada con 4,7 millones de euros. Se celebra casi 14 años después de que alguien la sellase y en