Al fin se conocerá quién cobrará la primitiva de A Coruña

alberto mahía A CORUÑA / LA VOZ

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Manuel y Miguel Reija, lotero de la Administración de San Agustín de A Coruña y delegado de Loterías y Apuestas del Estado.
Manuel y Miguel Reija, lotero de la Administración de San Agustín de A Coruña y delegado de Loterías y Apuestas del Estado.

El misterio del boleto premiado con 4,7 millones hace 14 años en la ciudad se resolverá en las próximas semanas tras un juicio que comienza el lunes con el lotero en el banquillo

09 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá desde el próximo lunes el juicio de la primitiva premiada con 4,7 millones de euros. Se celebra casi 14 años después de que alguien la sellase y en

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