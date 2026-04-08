Al fin se conocerá quién cobrará la primitiva de A Coruña

Manuel y Miguel Reija, lotero de la Administración de San Agustín de A Coruña y delegado de Loterías y Apuestas del Estado.

La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá desde el próximo lunes el juicio de la primitiva premiada con 4,7 millones de euros. Se celebra casi 14 años después de que alguien la sellase y en