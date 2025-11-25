Transportes anuncia una nueva compra de trenes de alta velocidad para lograr el objetivo de circular a 350 por hora

Un tren de la serie 106 (Avril) en la estación de Urzaiz (Vigo) M.MORALEJO

El ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente, aseguró este martes en Londres que espera que la compañía ferroviaria Renfe saque en breve una licitación para la adquisición de trenes de alta velocidad que permitan lograr el objetivo de circular a 350 kilómetros por hora en la primera línea que estará preparada para estos registros, el corredor ferroviario entre Madrid y Barcelona, informa Efe. Puente, que se encuentra en Londres para participar en una asamblea de la Organización Marítima Internacional, reconoció que en este momento no existen trenes suficientes capaces de dar ese servicio (tan solo la serie 103 de Siemens), y por ello ha emprendido una serie de viajes —a Alemania y otro próximo a Italia— para acelerar esa compra en el corto plazo.

Aunque hay trazados que están diseñados para permitir estas velocidades como la línea Madrid-Galicia, el problema cuando se superan los 300 por hora es el levantamiento de balasto, las piedras sobre las que se instalan los elementos de las vías. La idea es ir sustituyendo las traviesas actuales por las aerotraviesas con los ciclos de mantenimiento, que reducen al mínimo que las piedras salgan disparadas y dañen los bajos de los trenes, causando serios problemas de seguridad y mantenimiento.

La alta velocidad española se prepara para superar la barrera de los 300 km/h pablo gonzález

Aunque el ministro no quiso dar cifras concretas de trenes que entren en esa licitación, justificó su compra por «una demanda disparada» de pasajeros, algo que además coincide con la apuesta de su Gobierno por «la movilidad sostenible». Puso como ejemplo que el Gobierno ha conseguido añadir en los últimos cinco años 750 kilómetros a la red de alta velocidad, y lo comparó con la red en el Reino Unido, donde los 350 kilómetros entre Londres y Birmingham van acumulando retrasos y se prevén ahora para el 2039.

Por otro lado, Puente dijo que el desarrollo de la alta velocidad no tiene por qué afectar a la red de cercanías, y subrayó el refuerzo que esta última va a tener en Málaga, Valladolid y Valencia; además, recordó que el año próximo se espera la llegada de 400 trenes nuevos que permitirán renovarlas.

El ministro lamentó haber heredado «una planificación de compras muy poco ambiciosa» de hace más de cinco años, que se limita a «reponer material descartado», y de ahí que su ministerio esté embarcado en esta política de nuevas compras. El descontento con el rendimiento de los nuevos trenes Avril (serie 106) también explica esta iniciativa para adquirir nuevo material rodante.