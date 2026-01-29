Puente defiende que la línea de Adamuz «no es una infraestructura maltratada ni olvidada»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido de nuevo en el Senado en la «renovación integral» de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Puente, que ha realizado una cronología de los hechos en el trágico accidente ferroviario en Adamuz, ha indicado que la infraestructura que atravesaba esta localidad cordobesa «no está olvidada ni maltratada», reconociendo que «ha estado constantemente sometida a mantenimiento».

A su entrada a la Cámara Alta donde se celebra un Pleno Extraordinario para abordar el siniestro Puente fue recibido con gritos de «dimisión» por parte del grupo Popular. Tras discutir la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado, el titular de Transportes ha mostrado su «estupor» por el debate inicial, y ha comparado la disposición de Sánchez a comparecer frente a la del expresidente Mariano Rajoy en el accidente ferroviario de Angrois. «En aquella ocasión, el presidente del Gobierno no consideró necesaria su comparecencia ni en el Congreso ni en el Senado ni en ningún momento, pero es que ni siquiera la ministra del ramo consideró oportuno comparecer en el Senado», ha señalado.

Puente ha comenzado su comparecencia narrando la tragedia de forma cronológica. «Se estima que el instante exacto del choque entre los dos trenes fue a las 19:43 horas del domingo 18 de enero», ha apuntado, para acto seguido recorrer la labor de los equipos de rescate y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la zona a lo largo de aquella noche. «A las 19.47 horas se tiene conocimiento de que el tren Alvia con destino Huelva ya había descarrilado, en la comandancia de Córdoba, a través del 112 y cinco minutos más tarde la interventora del tren Alvia pide sanitarios. Ella informó que presentaba un golpe en la cabeza y manifestó que iba a buscar al maquinista», ha señalado el ministro.

Posteriormente, Óscar Puente ha comenzado a enumerar las inversiones realizadas en la red ferroviaria, recalcando que se ha llevado a cabo una «renovación integral» con más de 770 millones de euros invertidos en la línea Madrid-Sevilla. «Se ha actuado de forma significativa en esa linea», ha subrayado. Prosiguiendo su intervención, ha enfatizado en los trabajos que se han realizado en la zona. «No se ha optado por una sustitución indiscriminada, sino por intervenir cuando los parámetros de seguridad y estado así lo exigen».

El ministro ha hablado de distintas cifras en la renovación de la infraestructura, apuntando que un total de 48 desvíos fueron sustituidos en la línea de Adamuz. Respecto al tramo de Guadalmez-Córdoba, lugar del siniestro, ha expuesto tres expedientes de contratación centrados en el tratamiento de taludes, accesibilidad y también para mejorar la compatibilidad del servicio ferroviario con la realización de la obra. También ha hecho referencia al control de las soldaduras, tanto en pruebas geométricas como de ultrasonidos, realizadas, y sostiene que «desde el inicio se ha comprobado con auscultaciones el tramo».

Defiende su transparencia

Óscar Puente ha alertado seguidamente de los «bulos» y la desinformación alrededor del accidente. «Se está creando el caldo de cultivo para que los mensajes de la ultraderecha sean más fáciles de digerir», ha apostillado. En este sentido, ha enumerado las cuatro ruedas de prensa y 16 entrevistas que ha otorgado desde el siniestro. «Aunque a veces me pueda precipitar aportando alguna información y luego me tenga que corregir, prefiero pecar de eso que no de todo lo contrario», ha reconocido para finalizar su primera comparecencia.