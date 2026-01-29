El ADIF reemplazó los desvíos «obsoletos» en la línea de Adamuz con 956 soldaduras
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El proyecto de la segunda fase para sustituir los aparatos de vía en el corredor Madrid-Sevilla refleja una urgencia por eliminar los antiguos de 1992: «Han llegado al final de su vida útil»29 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La supuesta reforma integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla era en realidad una amplia operación de mantenimiento que pretendía evitar sustos ante el mal estado de determinados aspectos de la infraestructura como algunos