El ADIF reemplazó los desvíos «obsoletos» en la línea de Adamuz con 956 soldaduras

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Imagen de la zona próxima al descarrilamiento en Adamuz, donde puede observarse el desvío del puesto de banalización
Imagen de la zona próxima al descarrilamiento en Adamuz, donde puede observarse el desvío del puesto de banalización SALAS | EFE

El proyecto de la segunda fase para sustituir los aparatos de vía en el corredor Madrid-Sevilla refleja una urgencia por eliminar los antiguos de 1992: «Han llegado al final de su vida útil»

29 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La supuesta reforma integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla era en realidad una amplia operación de mantenimiento que pretendía evitar sustos ante el mal estado de determinados aspectos de la infraestructura como algunos

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete