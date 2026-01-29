El PP creará una comisión de investigación en el Senado por los accidentes ferroviarios

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la fábrica Stellantis, a 28 de enero del 2026, en Figueruelas, Zaragoza, Aragón (España). Ramón Comet | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha anunciado este jueves la creación en el Senado de una comisión de investigación parlamentaria tras el accidente ferroviario de Adamuz para que se conozca la situación de mantenimiento y seguridad del ferrocarril español. En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijoo ha recordado que el Ministerio de Transportes ha sido «la zona cero de la corrupción» del PSOE, aludiendo a que el exministro José Luis Ábalos está en la cárcel, y ha recalcado que el PP tiene «derecho» y «obligación» de decir a los españoles «cómo está el mantenimiento» y «la seguridad» del ferrocarril.

Feijoo ha aprovechado para recriminar al jefe del Ejecutivo su ausencia hoy en el Pleno del Senado para informar sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y de Gelida (Barcelona), que ha costado la vida a 46 personas, y que haya aplazado esas explicaciones hasta el 11 de febrero en el Congreso, acumulando más asuntos en el orden del día.

Además, ha cargado duramente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha acusado de «mentir» diciendo que se «renovó la vía» y ha recalcado que el Gobierno ha incurrido en una «negligencia continuada en el mantenimiento» de la red ferroviaria del AVE y de Rodalies.