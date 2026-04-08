Rueda anuncia un plan para combatir el fraude en las bajas laborales

Alfonso Rueda, durante su intervención en el debate del estado de la autonomía Xoán A. Soler

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprovechado esta mañana su intervención en el debate del estado de la autonomía para anunciar un plan de choque que permita combatir con más eficacia el problema del fraude en las bajas laborales. La Xunta pondrá en marcha un programa integral de abordaje que se centrará en la creación de unidades especializadas para la atención y control de las bajas por dolencias musculares, esqueléticas o de psiquiatría menor, que son las más frecuentes. «Estas unidades servirán de apoio aos médicos de atención primaria que xestionan as baixas», ha anunciado Rueda. Tal y como ha explicado el jefe del Ejecutivo autonómico, Galicia es la segunda comunidad del Estado con más jornadas perdidas, hasta 70.000 personas que no acuden a su trabajo cada día, lo que ha generado unas pérdidas de 2.200 millones de euros, es decir, el 3 % del PIB. Rueda ha adelantado que, con este programa, se reforzará el papel de las mutuas en la revisión de las incapacidades temporales, un nuevo marco de trabajo que se negociará con la patronal y los sindicatos. Cuando una mutua haga una propuesta de alta suficientemente justificada, la inspección sanitaria la ratificará y acordará el alta, según ha adelantado Rueda. Y en lugar de que las mutuas tengan que solicitar, una por una, cada prueba o tratamiento al paciente, podrán tramitar una autorización global para hacer su labor más ágil y eficaz.

Vivienda

En su primera intervención en el debate del estado de la autonomía, Rueda también ha anunciado medidas de refuerzo que permitan acceder a la vivienda pública a un mayor número de personas: la primera, la reserva del 30 % del parque destinado a la venta a personas de entre 36 y 45 años, especialmente cuando son padres o madres de niños pequeños y que, en consecuencia, tienen menor movilidad geográfica que las personas más jóvenes. A esta decisión se suma otra relacionada con la elevación del límite de renta hasta cuatro veces el Iprem.

Esto significa que una pareja con un hijo, que hasta ahora tenía un techo de ingresos de 2.250 euros brutos mensuales, ahora pasa a más de 3.500 euros. «Facemos isto porque cremos que a vivenda pública e protexida debe estar ao alcance de capas de poboación canto máis amplas mellor, tamén de clase media que en moitos casos é excluída doutras axudas públicas», ha asegurado Rueda, quien ha insistido en que las cuatro mil nuevas viviendas prometidas esta legislatura, hasta sumar unas 8.000, ya se encuentran en marcha. «En poucos meses entregaremos as primeiras chaves en Pontevedra e en Santiago», ha insistido.

El jefe del Ejecutivo autonómico, en materia fiscal, ha adelantado que, a partir del año que viene, Galicia bonificará el 100 % del impuesto de actos jurídicos documentados para las viviendas protegidas, un tributo que paga el promotor en varias fases y el comprador en el momento de adquisición de la vivienda.

Sanidade: reforma en atención primaria

El presidente ha puesto el foco también en la situación del servicio de salud. A las mejoras retributivas en los Puntos de Atención Continuada, se sumará una reforma integral de la atención primaria que se presentará en el próximo semestre y que tiene por objetivo adecuar el servicio a la evolución demográfica de Galicia. El plan, ha adelantado Rueda, persigue dos objetivos: liberar a los médicos de las tareas burocráticas y lograr agendas que permitan a los facultativos no superar los 30 pacientes diarios. Una unidad especial centralizará una gran parte del papeleo de escaso valor clínico que sobrecargaba a los profesionales y se pondrá en marcha un nuevo modelo de gestión de las agendas. Rueda ha anunciado también que la Xunta recuperará a nivel orgánico la dirección xeral de Atención Primaria, que se encargará de vigilar el cumplimiento de estas medidas.

Servicios sociales

En materia de cuidado de mayores, Rueda ha aprovechado su discurso para poner encima de la mesa una medida anunciada ya este martes: la ampliación del Bono Coidado en diez mil personas, hasta alcanzar los 50.000 beneficiarios a finales del 2027. Esta herramienta consiste en una ayuda de 5.000 euros para los dependientes que son atendidos en casa. Según la Xunta, el aumento de fondos para ese programa ha permitido pasar de 20.000 a 40.000 usuarios en los últimos años.