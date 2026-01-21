Hallan el chasis de uno de los trenes accidentados en un arroyo próximo a Adamuz

La pieza de uno de los trenes accidentados hallada en la zona próxima al siniestro de Adamuz, Córdoba. Susana Vera | REUTERS

Las investigaciones acerca del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) comienzan a revelar nuevas pistas sobre la causa del siniestro. El martes por la tarde, un fotógrafo del New York Times halló en un arroyo cercano a la zona cero del incidente un enorme escombro que correspondería al chasis desprendido de los bajos de uno de los dos trenes. Según el mismo medio, esta pesquisa no estaba marcada ni acordonada por los investigadores.

Esta pieza fue localizada a unos 270 metros del lugar del accidente y, según el New York Times, las autoridades llevaban horas tratando de averiguar donde podía haber terminado impactando este metal. En las imágenes del Iryo descarrilado se puede comprobar la ausencia de dos piezas en su parte inferior y que, de este modo, podrían coincidir con este último hallazgo con el objetivo de esclarecer las causas del siniestro.

Imagen del tren Iryo siniestrado en Adamuz, en la que se puede comprobar la ausencia de dos piezas en su parte inferior. Guardia Civil | Efe

El rotativo estadounidense informa de que el grupo ferroviario estatal italiano Ferrovie dello Stato, accionista mayoritario de Iryo, operador del tren descarrilado, se negó a comentar si el chasis pertenecía a su tren. Renfe, por su parte, señaló que esa cuestión debe ser resuelta por los investigadores del accidente.

Fuentes consultadas por la agencia Efe han precisado que la Guardia Civil tenía localizada esa pieza a través de sistema de infografía forense 3D con drones. De hecho, está en poder de los agentes del instituto armado y será la investigación la que determinará de qué pieza se trata.

Los investigadores encuentran indicios de que el raíl se rompió por «fatiga» en Adamuz Melchor Sáiz-Pardo / Álvaro Soto

Por otro lado, los trabajos en la zona del accidente continúan centrados en seccionar los vagones del Alvia aplastados para poder acceder a su interior y buscar nuevas posibles víctimas. En este contexto, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, señaló que la estrategia establecía que se buscarían dos grúas para retirar de la vía el tren Iryo, que impedía cualquier acceso a vehículos o la utilización de maquinaria pesada para acercarse al Alvia.