El CIS de Tezanos mantiene al PSOE 8,7 puntos por encima del PP

El PSOE mantiene una ventaja de 8,7 puntos sobre el PP en estimación de voto en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de Tezanos aunque los populares recortan distancias al subir seis décimas desde el estudio anterior.

Según la encuesta, con 4.006 entrevistas realizadas del 5 al 10 de enero, los socialistas se mantendrían como la fuerza más votada, con el 31,7 % de los votos, ganando tres décimas respecto al barómetro de diciembre; le sigue el PP, con un apoyo del 23 % y seis décimas más.

Vox sube una décima y se coloca con el 17,7 por ciento de respaldo electoral, mientras que Sumar baja seis décimas hasta el 7,2 %. También pierde apoyos Podemos, al situarse con el 3,5 % de los votos, seis décimas menos. El BNG, por su parte, recuperaría adeptos hasta el 0,9 %, uno más que en el anterior sondeo.

El barómetro del CIS del mes de diciembre había reflejado una caída de 1,2 puntos en la estimación de voto del PSOE, que se quedó con un 31,4%, recortando a nueve puntos su ventaja sobre un PP, que no crecía y repetía con un 22,4 %, uno de los porcentajes más bajos de la legislatura.

En aquel estudio también perdía fuelle Vox, pues se dejaba un punto respecto a noviembre y caía al 17,6 %. Por contra subía Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis Alvise Pérez, marcando un 2,4 %, su mejor registro de los últimos meses.La cuarta plaza era para Sumar, con un respaldo del 7,8%, recuperando siete décimas, y más lejos estaba Podemos, con una estimación de voto del 4,1 %, casi como el mes anterior.

Venezuela, vivienda y financiación autonómica

El trabajo de campo de la encuesta también coincidió con el inicio de la transición en Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, también ha amenazado con hacerse con el control de Groenlandia, pese a pertenecer a Dinamarca, miembro de la OTAN.

Además, en el arranque del año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió en Moncloa al líder de ERC, Oriol Junqueras, con quien pactó que el nuevo modelo de financiación autonómica que garantizará el principio de ordinalidad para Cataluña, un punto insuficiente para Junts.

Un día después era la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que explicaba los detalles de su propuesta, con la que se ingresarían al sistema 16.000 millones más, y que ha chocado con las comunidades del PP y ha recibido también críticas del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, que llegó a pedir la convocatoria de elecciones.

Aquellos días se habló también de vivienda, pues el presidente Pedro Sánchez, anunció que los caseros que no suban los alquileres que toca renovar este año no tendrán que pagar IRPF, una medida que rechazan sus socios de Gobierno y también apoyos parlamentarios habituales como ERC y Bildu.