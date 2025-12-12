El CIS de Tezanos ignora los últimos escándalos del PSOE y da a Sánchez nueve puntos de ventaja sobre un PP estancado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El PSOE ganaría las elecciones generales según el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del año que dirige José Félix Tezanos que posiciona al PP en las mismas circunstancias en cuanto a estimaciones de voto del sondeo anterior y a Vox topando con su techo electoral. Por su parte, el BNG cierra el año político con un retroceso de tres décimas y pasaría del 1,1 % de intención de voto en el anterior estudio del centro al 0,8 %.

Los presuntos casos de corrupción alrededor del PSOE con la trama Koldo-Ábalos-Cerdán, sumado a las últimas denuncias por parte de mujeres militantes socialistas contra cargos de la cúpula de Ferraz y Moncloa más la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han impactado negativamente en el PSOE, pero no con severidad. La formación de Pedro Sánchez pasa del 32,6 % de intención de voto que tenía en noviembre al 31,4 %, cifra con la que además ganaría las elecciones.

Los bloques de las derechas avanzarían a ritmo dispar. Por un lado, el PP obtendría el 22,4 % de los votos, cifra idéntica a la que el Instituto le concedía hace un mes, sin lograr que la judicialización de los casos de corrupción del PSOE tengan un impacto electoral nítido porque esta estrategia se ha solapado con la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Vox, por otro lado, topa con su techo y pasa del 18,8 % de noviembre al 17,6 %. No obstante, y según las cifras del centro, no tendrían mayoría suficiente para formar un Gobierno.

Igualmente, los socios de Sánchez tendrían resultados similares a los anteriores. Sumar pasaría del 7,1 % pronosticado hace 30 días al 7,8 %, seguido de Podemos, que del 4 % en intención de voto pasaría al 4,1 %. Esta encuesta, no obstante, recoge la participación de la formación morada en solitario, ya que de momento Izquierda Unida sigue integrada en Sumar y no ha especificado si confluirá con los de Ione Belarra en unos futuribles comicios generales.

Además, el sondeo contempla una nueva subida de Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez, que escalaría a sexta posición con el 2,4 % de los votos.

En cuanto a Junts, ERC, EH Bildu y PNV, las respuestas del sondeo indican que los posconvergentes pasarían del 1,1 % del voto de noviembre al 0,8 %, los republicanos del 2,2 % al 2,1 %, la izquierda aberzale del 1,2 % al 1,5 % y los nacionalistas vascos del 0,7 % al 0,9 %. El BNG pasaría del 1,1 % de intención de voto al 0,8 %.