Bolaños solicita al Poder Judicial que «depure responsabilidades» a Peinado

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que «depure responsabilidades» por las «irregularidades» que atribuye al juez Juan Carlos Peinado durante el interrogatorio que le practicó como testigo el pasado 16 de abril en el marco del denominado caso Begoña Gómez. Así se pronunció este viernes en declaraciones a la prensa en el palacio del Parcent, en Madrid. «Lo que pido en este momento es que trabaje el CGPJ, que depure las responsabilidades que se puedan derivar de esas irregularidades», manifestó, para luego pedir que se deje trabajar al órgano de gobierno de los jueces.

Las declaraciones de Bolaños tienen lugar después de que esta misma semana se diera a conocer que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, abrió diligencias informativas al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a raíz de las quejas presentadas por el ministro.

El titular de Justicia insistió en que él no tenía intención de hacer públicas sus quejas. «Yo no hice públicos esos escritos porque consideré que era la mejor manera de dejar trabajar con tranquilidad al CGPJ [...]. Sin embargo, esta persona afectada, esta persona denunciada, sí ha considerado que era bueno que se supiera y lo ha hecho público. Bien, sus motivos tendrá», apuntó.

En el auto del pasado lunes, en el que imputó un delito de malversación a Gómez y la citó a declarar el próximo 11 de septiembre, Peinado aseguraba que había tenido conocimiento de que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ mantiene abiertas unas diligencias informativas en su contra. No obstante, el instructor no precisaba quién había presentado la queja.

La diligencia informativa abierta al magistrado se trata de un procedimiento «habitual» que se realiza cada vez que se recibe una queja para determinar si hay material disciplinaria y si procede o no abrirle un expediente.