Marta Rovira llega a España después del archivo del caso Tsunami y tras seis años huida en Suiza

La secretaria general de ERC, Marta Rovira; el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg; el vicepresidente de Òmnium, Oleguer Serra; el periodista de La Directa Jesús Rodríguez y el activista Josep Campmajó han cruzado este viernes aproximadamente a las 8.30 la frontera de La Jonquera (Gerona), tras haber partido de Suiza el jueves.

Los cinco han entrado en coche tras ser recibidos en Salses (Francia) por diversos dirigentes independentistas pasadas las siete de la mañana, en el monumento Puerta de los Países Catalanes, de Emili Armengol.

Al cruzar la frontera han sido recibidos en Cantallops (Gerona), entre gritos con el nombre de la líder de Esquerra e «¡Independencia!». En esta localidad, donde está previsto que participen en un acto, les esperaba el expresidente de ERC, Oriol Junqueras.

La secretaria general de ERC siempre había dicho que volvería a Cataluña cuando se cerrara la causa de Tsunami y el martes ya había anticipado su voluntad de participar presencialmente en una asamblea de mujeres de ERC que tendrá lugar mañana sábado en Olesa de Montserrat (Barcelona).

Rovira participará esta tarde en la ejecutiva nacional de los republicanos (a las 15:00 horas) y en el posterior consejo nacional (a las 18:00 horas), convocados para abordar la responsabilidad del partido en el caso de los carteles contra los hermanos Maragall.

Tanto el Govern en funciones como el Parlament preparan para la semana próxima diversos actos de recibimiento.

La secretaria general de ERC lleva lejos de España desde marzo de 2018, cuando fue procesada por rebelión. Días antes del archivo de Tsunami, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que la había procesado por desobediencia, ya le había aplicado la amnistía en esa causa.

Desde el país helvético ha seguido ejerciendo de número dos de ERC, un cargo al que accedió en 2011 de la mano de Oriol Junqueras, que asumió entonces la presidencia del partido. Tras dimitir Junqueras hace un mes, ahora Rovira es la número uno de facto de los republicanos.

La causa de Tsunami Democràtic fue reactivada por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón con las negociaciones de la amnistía en curso, al estimar el juez que la organización de las masivas protestas tras la sentencia del procés pudo suponer un delito de terrorismo.

El magistrado, al borde de la jubilación, remitió la causa al Supremo en lo referente al expresidente catalán Carles Puigdemont y a Wagesberg, ambos aforados, y mantuvo abierta la investigación a una decena de personas, entre ellas Rovira.

Este pasado lunes, García-Castellón archivó el caso, tras declarar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la invalidez de las diligencias desde el 29 de julio de 2021 por un error procesal. A raíz de ello también se archivaron las investigaciones llevadas a cabo en el Supremo.

Puigdemont celebra el regreso a Cataluña de Rovira: «Se acaba una injusticia»

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha celebrado este viernes el regreso a Cataluña de la secretaria general de ERC, Marta Rovira: «Con el retorno de los exiliados perseguidos por la gran farsa judicial que ha sido el caso Tsunami se acaba una injusticia».

«Con exiliados, encarcelados y perseguidos no se puede hacer política en igualdad de condiciones. Esto afecta a la democracia, y mientras dure la represión política no existirá ninguna normalidad posible», ha añadido Puigdemont en X.

El expresidente de la Generalitat, que se encuentra en Bruselas (Bélgica) desde otoño de 2017, todavía no puede regresar a Cataluña con garantías de no ser detenido después de que el Tribunal Supremo haya decidido no aplicarle la ley de amnistía, si bien ha asegurado que estará presente en el primer debate de investidura que se celebre en el Parlament.

A pesar del regreso de Rovira, Puigdemont considera que el independentismo todavía está «lejos» de tener «las condiciones que permitan hacer política con normalidad».

«Que de alguna manera podáis recuperar los años y los meses que os han robado, y que nos pongamos a trabajar lo más rápido posible. Porque hay mucho trabajo pendiente», ha expresado.