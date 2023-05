El PP arrebata cinco comunidades al PSOE

Los dos objetivos de Núñez Feijoo: ser la primera fuerza en voto y ganar poder autonómico sumando nuevos gobiernos están conseguidos. En el lado opuesto se sitúa Ciudadanos, que desaparece de los Parlamentos regionales y ni la portavoz nacional, Patricia Guasp, revalida su escaño en Baleares. El PSOE pierde plazas fuertes como Valencia, Aragón, La Rioja y Baleares, sale de coaliciones como las de Cantabria y conserva Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra.

comunidad de madrid

Ayuso consigue la deseada mayoría absoluta. Isabel Díaz Ayuso ha logrado la mayoría absoluta obtener 71 escaños de los 135 que conforman el arco parlamentario, del que desaparece Podemos. El PSOE de Juan Lobato y Más Madrid, liderada por Mónica García, obtienen cada uno 27; y Vox, con Rocío Monasterio, que logra 10 asientos en la Asamblea regional. En las elecciones del 2021 Ayuso logró 65 escaños, insuficiente para gobernar sola, mientras que Más Madrid fue segunda fuerza con 24 escaños, seguida de PSOE (también con 24 parlamentarios, pero menos votos); Vox logró 13 diputados y Podemos 10.

comunidad valenciana

El PP recupera su granero. E PP es la fuerza más votada en la Comunidad Valenciana, al obtener 40 diputados —21 más que en el 2019— y el PSPV, sería la segunda más votada con 32 escaños, cinco más que en los comicios anteriores. Los populares alcanzarían con Vox la mayoría absoluta de Les Corts, que sube tres escaños —hasta los 13— y es la cuarta fuerza más votada. La mayoría está en 50. Por delante, en el tercer puesto, estaría Compromís, con un caída de tres diputados, hasta los 14. Tanto Unides Podem como Ciudadanos desaparecen del Parlamento al perder, respectivamente sus ocho y sus 18 escaños. Al actual presidente, Ximo Puig, no le sería suficiente revalidar el pacto del Botánico con Compromís.

aragón

Derrota de Javier Lambán. PP y Vox suman 35 escaños, uno más de la mayoría absoluta, con el 85 % del voto escrutado. Los populares conseguirían 28 escaños, 12 más que en la legislatura anterior, mientras que Vox sube de tres a siete. Por su parte, el PSOE obtendría 23, uno menos que en la legislatura recién terminada, mientras que Teruel Existe entraría en el Parlamento con tres, CHA conservaría los tres diputados, Podemos-Alianza Verde bajaría de cinco a uno, IU mantendría su escaño, el PAR perdería dos y se quedaría en uno, igual que IU, mientras Cs saldría de las Cortes al perder sus 12 escaños.

castilla-la mancha

Page revalida la mayoría absoluta. Con el 46,80 % escrutado, el Partido Socialista de Emiliano García-Page revalidaría la mayoría absoluta conseguida en el 2019 al alcanzar 17 escaños, los necesarios para la mayoría absoluta. Mientras, el Partido Popular mejora sus resultados hasta los 12 diputados y Vox irrumpe por primera vez en el Parlamento con cuatro actas, una suma de fuerzas que no sería suficiente para desbancar a los socialistas del Gobierno castellanomanchego.

cantabria

El PP gana a Revilla. Con el 60,42 % escrutado, el Partido Popular gana las elecciones y consigue 14 diputados, cinco más que en el 2019 y el 35,11% de los votos, y podría gobernar con Vox, que sube dos y logra 4 escaños Entre PP y Vox alcanzan los 18 diputados. Todo ello, mientras el PSOE sube de 7 a 9 escaños y se queda tercero, mientras que el PRC, que fue el partido más votado en el 2019, obteniendo 14 escaños, se derrumba hasta los 8 y entre ambos suman 17. Ciudadanos sale del Parlamento al perder sus 3 diputados, No entra tampoco Podemos-Izquierda Unida.

la rioja

Mayoría absoluta del PP y derrota de Concha Andreu. Con el 77,96 % escrutado, el PP obtiene 17 diputados, cinco más que en el 2019, y logrando la mayoría absoluta. Tras el PP, se ha situado el PSOE, con 12 diputados, 3 menos que en el 2019. Entra en la Cámara riojana Vox, con dos parlamentarios, los mismos que tendrá Podemos IU, que los mantiene. Sale del Parlamento Cs que tenía cuatro en el 2019.

Adrián Barbón se mantiene. El presidente del PSOE asturiano mantendrá la presidencia del principado, a la que llegó en el 2019. Con el 79,77 % escrutado, Barbón pierde un diputado y se queda con 19, el PP pasa de 10 a 16, Vox logra 4 e IU-Más País-IAS, 3 diputados. La mayoría absoluta se logra con 23 representantes. Le seguiría Podemos, que logra un asiento, y Foro Asturias, otro. Cs pierde su representación.

CC y PP en un tripartito. Coalición Canaria (19) y PP (16) podrían gobernar con el apoyo de uno de los tres partidos insulares y arrebatar el Gobierno a Ángel Víctor Torres, investido con el apoyo de Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera. El PSOE perdería dos escaños para quedarse en 23. NC pierde tres y Unidas Sí Podemos desaparece. Agrupación Socialista Gomera, mantiene tres actas, Agrupación Herreña Independiente obtiene una, al igual que su escisión Asamblea Herreña.

baleares

Vuelco en el Gobierno. La socialista Francina Armengol cede el Gobierno al PP y Vox. Con el 81,54 % escrutado, el PP obtendría 25 escaños, seguido del PSIB con 17; Vox, con 8; y MÉS per Mallorca, con 4. A continuación se situaría Unidas Podemos con 2, Més per Menorca, también con 2, y Gent per Formentera-PSIB, con 1. Según estos datos provisionales, ni el PI, ni Ciudadanos obtendrían representación.

extremadura

El PP y Vox echan a Vara. Con el 85,12 % escrutado, el PSOE de Guillermo Fernández Vara logra 28 diputados, otros tantos el PP. Pero los populares podrían obtener la mayoría absoluta en la Asamblea (que son 33 diputados) con los 5 parlamentarios que ha obtenido Vox. Por su parte, Unidas por Extremadura mantendría los cuatro y Ciudadanos desaparece.

región de murcia

Fernando López Miras revalida. En el 2019 había ganado el PSOE las elecciones con 17 diputados, que ahora se quedan en 12, pero el Gobierno estaba en manos del PP. Ayer, la victoria fue para López Miras (21, 5 más que en el 2019) que junto con Vox (9) alcanza la mayoría absoluta fijada en 23. Desaparece Cs, que tenía 6, y entra Podemos con dos y el Movimiento Ciudadano Regional (MC-Regional), con uno. La mayoría absoluta son 23 diputados.

navarra

María Chivite resiste. La presidenta socialista puede mantener el poder con un pacto con Geroa Bai y Unidas Podemos con apoyo externo de Bildu. UPN se sitúa como la primera fuerza en el Parlamento. Con el 85,42 % de los votos escrutados, los regionalistas conseguirían 15 escaños. Uno de sus socios en Navarra Suma, el PP, 3, y el otro, Cs, se queda fuera de la Cámara, en la que entra Vox con 2. El PSN sería la segunda fuerza con 11, seguido de EH Bildu con 9, Geroa Bai con 7, y Contigo Zurekin, con 3.

ceuta

Vivas gana, pero necesita acuerdos. El PP de Juan Jesús Vivas es el partido más votado en Ceuta. Volvió a ganar las elecciones con el mismo número de escaños que hace cuatro años (9), aunque tendrá que buscar acuerdos para llegar a la gobernabilidad. El PSOE es la segunda opción con 6 escaños. Vox obtuvo 5 escaños, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), 3; y Ceuta Ya!, 2 .

melilla

Vuelve Imbroda. Con el 80 % escrutado, el PP se afianza como ganador por mayoría absoluta con 15 escaños en la Asamblea, con lo que el popular Juan José Imbroda podría volver a la presidencia tras los últimos cuatro años en la oposición. La segunda plaza es para Coalición por Melilla, la formación señalada en la investigación por supuesta compra de votos por correo, que se queda con cinco diputados. Detrás aparece el PSOE, con tres, seguido de Vox con dos.